Kayseri’deki siyasiler erken seçim için ne dedi?

“Kayseri olarak hazırız”
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanının yanında olduklarını belirterek, “ Kayseri olarak seçime hazırız. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın 24 saat hizmetindeyiz. Seçim milletimize hayırlı olsun.” dedi.
“Sandığa güveniyoruz”
CHP İl Başkanı Ümit Özer de “tek adam rejiminden kurtulmanın tek yolu sandıktır. Biz seçmenimize, sandığa güveniyoruz. Seçimle ilgili bir kaygımız yok. Seçim için verilen tarih üniversite sınavına denk geldiği için sınavı ertelediler. Benim oğlum da bu sınava girecek. Çocukların psikolojisiyle bu şekilde oynamaya hakları yok. Velileri, öğrencileri mağdur etmeye hakları yok. Biz, haklıyız, hazırız, kazanacağız.” dedi.
“Vatana, millete hayırlı olsun!”
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, erken seçimi beklenen bir gelişme olarak değerlendirdi.
Baki Ersoy; “Büyüklerimiz böyle uygun gördü. Zaten beklenen bir şeydi. İnşallah ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir seçim olur” diye konuştu.
“Demokrasi ihlal edildi”
İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin ise alınan kararı demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak değerlendirdi.
Erken seçimden her hangi bir rahatsızlık duymadıklarını ifade eden Başkan Hüseyin Tekin; “Bizim seçimden korkumuz yok. Ancak yapılan hareket demokrasiye aykırı. Gidecekleri korkusuyla böyle bir şey yaptılar. Başka partilerin seçime girememesini engellemeye çalıştılar. Danışıklı döğüş oldu. İYİ Parti olarak seçime gireceğiz. Korktukları başlarına gelecek” şeklinde konuştu.
“Çalışmalara hız vereceğiz”
Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan da “biz bir yıl içerisinde erken seçim olacağını tahmin ediyorduk. Ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği yüzünden toplumda bir gerginlik söz konusuydu. Toplum kontrol edilemez bir hale geldi. Teşkilatlarımızla birlikte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu günden sonra daha da hız vereceğiz. Saadet Partisi olarak meclise girmek için değil hükümeti kurup ülkeyi yönetmek için çalışacağız. Partimizin, genel başkanımızın söylemleri halk tarafından ilgi görüyor. Biz seçimleri Temmuz, Ağustos gibi düşünüyorduk. Haziran’da yapılmasının iki sebebi var; birincisi, diğer partileri hazırlıksız yakalamak istiyorlar, ikincisi ise ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için böyle bir karar alındı. Erken seçimden korkumuz yok. Son derece hazırız” şeklinde konuştu.
Kayseri Gündem