Kayseri’deki yüksek nemin müsebbibi bulundu

Kayseri’de bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olması ve yüksek nem gözleri yeniden Yamula Barajı’na çevirdi. Araştırma-Karıştırma Servisimiz yüksek nemli bu aşırı sıcaklarda ter dökerek çalıştı ve bu ortamın müsebbibini buldu. İşte size Başkan Bekir Yıldız’ın portresi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:50