Kayseri’deki yüksek nemin müsebbibi bulundu

Üşümemek için baraj yaptırdı
İnsan üşüyünce ne yapar? Ya daha sıkı giyinir ya da daha sıcak bir yere geçer değil mi? Ama bir kişi var ki, üşüyünce üşenmedi ve kimsenin aklına gelmeyen bir şeyi gerçekleştirdi. Bir baraj yaptırarak bulunduğu şehrin iklimini değiştirdi.
Sözkonusu kişi, Kayseri'nin merkez ilçelerinden Kocasinan'ın dört dönem belediye başkanlığını yürüten ve halen KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Bekir Yıldız. Sözkonusu barajsa, "Kayseri'ye deniz getirdik" diye reklamı yapılan Yamula Barajı. Kızılırmak'ın kolu Karasu üzerindeki bu barajı yaptıran Kayseri ve Civarı Elektrik Üretim A.Ş.'nin o dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Yıldız, yakın çevresine "bu barajı Kayseri için yaptırıyorsam namerdim. Amacım üşümekten kurtulmak…" demişti.
"Mezarıma 'rahmetli çok üşürdü' yazsınlar"
Yıllarca her çeşit spor dalıyla uğraşan, hala Kayseri'de masa tenisi dalında bileğini kimsenin bükemediği Yıldız üstelik iri cüsseli. Bütün bu artılara rağmen Bekir Başkan cereyana hiç gelemez, soğuğa dayanamaz ve sürekli üşür. Katıldığı salon toplantılarında ufacık bir esinti olsa hemen hissedip kapı ve pencereleri kapattıran Yıldız, Kayseri'nin yerel televizyonlarından Elif TV'de katıldığı "Prime-Time" programında " öldüğümde mezar taşıma 'rahmetli çok üşürdü' şeklinde yazsınlar" demişti.
"Gözlerinin içi gülüyor"
Artık içinde kayıklarla, teknelerle gezilebilen, marinası olan, cazibe kaynağı baraj, Kayseri'nin karasal ve soğuk iklimini değiştirip ılımanlaştırdı. Ortalama sıcaklık da yaz ve kış 4-5 derece arttı. Kayseri özellikle kışın Bekir bey için artık çok daha güvenli, güzel ve sıcak. Bu yüzden olacak ki Bekir Başkanın adeta gözlerinin içi gülüyor.
Kısacası, Kayseri'nin iklimini ve bitki örtüsünü değiştiren Yamula (Yemliha) Barajı, Başkan Bekir Yıldız'ı da üşümekten kurtardı.
Rıfat Yörük
ASPARAGAS HABER
İnsan üşüyünce ne yapar? Ya daha sıkı giyinir ya da daha sıcak bir yere geçer değil mi? Ama bir kişi var ki, üşüyünce üşenmedi ve kimsenin aklına gelmeyen bir şeyi gerçekleştirdi. Bir baraj yaptırarak bulunduğu şehrin iklimini değiştirdi.
Sözkonusu kişi, Kayseri'nin merkez ilçelerinden Kocasinan'ın dört dönem belediye başkanlığını yürüten ve halen KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Bekir Yıldız. Sözkonusu barajsa, "Kayseri'ye deniz getirdik" diye reklamı yapılan Yamula Barajı. Kızılırmak'ın kolu Karasu üzerindeki bu barajı yaptıran Kayseri ve Civarı Elektrik Üretim A.Ş.'nin o dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Yıldız, yakın çevresine "bu barajı Kayseri için yaptırıyorsam namerdim. Amacım üşümekten kurtulmak…" demişti.
"Mezarıma 'rahmetli çok üşürdü' yazsınlar"
Yıllarca her çeşit spor dalıyla uğraşan, hala Kayseri'de masa tenisi dalında bileğini kimsenin bükemediği Yıldız üstelik iri cüsseli. Bütün bu artılara rağmen Bekir Başkan cereyana hiç gelemez, soğuğa dayanamaz ve sürekli üşür. Katıldığı salon toplantılarında ufacık bir esinti olsa hemen hissedip kapı ve pencereleri kapattıran Yıldız, Kayseri'nin yerel televizyonlarından Elif TV'de katıldığı "Prime-Time" programında " öldüğümde mezar taşıma 'rahmetli çok üşürdü' şeklinde yazsınlar" demişti.
"Gözlerinin içi gülüyor"
Artık içinde kayıklarla, teknelerle gezilebilen, marinası olan, cazibe kaynağı baraj, Kayseri'nin karasal ve soğuk iklimini değiştirip ılımanlaştırdı. Ortalama sıcaklık da yaz ve kış 4-5 derece arttı. Kayseri özellikle kışın Bekir bey için artık çok daha güvenli, güzel ve sıcak. Bu yüzden olacak ki Bekir Başkanın adeta gözlerinin içi gülüyor.
Kısacası, Kayseri'nin iklimini ve bitki örtüsünü değiştiren Yamula (Yemliha) Barajı, Başkan Bekir Yıldız'ı da üşümekten kurtardı.
Rıfat Yörük
ASPARAGAS HABER
etrafı bomboş ormanı yeşili ağacı olmayan , piknik alanları sosyal alanları kısıtlı yanı başındaki ilçelerin tarım arazilerinde sulama için faydalanamadığı baraj evet kayserinin zenginine yaradı boğaz manzaralı evler, fakir halkın gidecek bir yeri olmadığı için tercih edip cayır cayır yanıp güneşten kavrulup halkına uzak arabası olana yakın barajı yapanlar eksiklerini görüp sağ olsunlar var olsunlar...