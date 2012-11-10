Kayseri'den 2 Şehit

Siirt’te düşen helikopterde şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çelik’in Kayseri'deki ailesi acı haberle yıkıldı.Acı haberi yakınlarından alan Çelik ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Gamer Çelik'in haberi alınca fenalaştığı öğrenilirken, ailenin yakınları taziye ziyaretinde bulundu.Acı haber sonrasında şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. 4 yıldır uzman çavuş olan şehidin çiftin 9 çocuğundan 8'incisi olduğu, babasının yıllar önce vefat ettiği, annesi ile küçük kardeşinin uzun süredir kirada oturduğu öğrenildi.*******Siirt’te düşen helikopterde şehit olan Kayseri’nin Bünyan ilçesi doğumlu Uzman Çavuş Onur Karasungur’un 7 kardeşin 2. Büyüğü olduğu ve aldığı maaş ile ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi.Sabah saatlerinde düşen helikopterde şehit olan 17 askerden biri olan Uzman Çavuş Onur Karasungur’un, Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı köyünde yaşayan ailesine acı haberi askerler verdi. Haberin verilmesi sonrasında Karasungur’un annesi fenalık geçirirken, olayı duyan köylüler ailenin evine taziye ziyaretine koştu.Dev Türk bayrağının asıldığı evde acı haberi duyan ailenin yakınları fenalık geçirirken, durumu kötü olanlara 112 ekipleri müdahale etti.Onur Karasungur’un amcası Hacı Karasungur acı haberi sabah saatlerinde aldıklarını söyleyerek, “Onur 7 kardeşin ikinci büyüğü idi. Bir buçuk yıl önce Uzman Çavuş olarak göreve başlamıştı. Onur evin geçimini sağlayan tek kişiydi” diye konuştu.İşte şehit askerlerin isimleri ve memleketleri:- Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici (Kırklareli),- Jandarma Kıdemli Çavuş Hakan Gemici (Giresun),- Jandarma Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın (Bartın),- Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çelik (Kayseri),- Jandarma Uzman Çavuş Murat Yıldızhan (Diyarbakır),- Jandarma Uzman Çavuş Eren Kızılgedik (Kars),- Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş(Erzurum),- Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekin (Adana),- Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy (Tokat),- Jandarma Uzman Çavuş Ömer Büyükköse (Kahramanmaraş),- Jandarma Uzman Çavuş Onur Karasungur (Kayseri),- Jandarma Uzman Çavuş Serkan Perişan(Gaziantep),- Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf Tüfekçi (Gümüşhane),- Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin (Manisa),- Pilot Üsteğmen Yakup Çınar (Kars),- Uzman Hava Teknisyen Vedat Avcı (Afyonkarahisar)- Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Şeker. (Konya)