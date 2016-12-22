Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’den 2 şehit var

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Elbab'ta şehit düşen askerlerimizden 2'si Kayserili.

Kayseri’den 2 şehit var
Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi baba evine düştü
Fırat Kalkanı Operasyonunda El Bab’da şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Çelik’in şehit haberi Kayseri'deki baba evine ulaştı. 
Fırat Kalkanı Harekatı Operasyonunun 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla El Bab civarında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi ailesine ulaştı.
10 kardeşin 8’incisi olan Osman Çelik’in bekar olduğu ve Zincidere Komando Tugayında iken, geçici görevle Suriye’ye gittiği öğrenildi.

Şehit uzman çavuş Mehmet Kökkaya en son 3 ay önce ailesini görmüş
Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın en son 3 ay önce ailesiyle birlikte hasret giderdiği ve 2 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi. 
Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla El Bab civarında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın baba evine acı haber verildi. Şehit Mehmet Kökkaya'nın Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'deki evine acı haberin verilmesi üzerine apartmana Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin babası babası Şükrü Kökkaya'nın 5 ay önce kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
KayserişehitEl-babFIRAT KALKANIOsman çelikMehmet Gökkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140