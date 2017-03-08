KAYSERİ’DEN AYLIK 8 MİLYON TL HİMMET

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 71 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddianamesinde gizli tanık Umut’un ifadelerine de yer verildi. Umut, 18/08/2016 tarihli ifadesinde; “2015 yılı itibariyle Kayseri'den FETÖ örgütüne aylık toplanan himmet miktarının 8.000.000-TL olduğunu duydum. Paralar parça parça toplanmakta, toplandığı yeri çok araştırmama rağmen bulamadım. Fakat Mehmet Fındık’ın bürosuna yakın bir yer olduğunu net bir şekilde duydum. Toplanan para kurye ile baş tahsildarla Ankara iline götürüldüğünü biliyorum. Baş tahsildarın Ocak soy isimli şahısların yakın akrabası olduğunu hatta bu şahsın bu olaylardan sonra bu kişiyi kovduğunu duydum.” dedi.



Kaçak akaryakıtla gelen büyüme

Gizli tanık Umut’un ifadesinin tamamı şöyle;

“Ben bir vatandaş olarak FETÖ terör örgütüyle ilgili olarak bildiklerimi anlatmak amacıyla, makamınıza başvurdum. Bahse konu terör örgütünün Kayseri il yapılanması ile ilgili olarak bildiklerimi anlatmak istiyorum. Kayseri’de DK Grup bünyesinde faaliyet gösteren ortakları Murat Karslı ve Salim Delikan olan çocukları Nuri KARSLI, Sami DELİKAN ve Seyit DELİKAN tarafından işleri yürütülmektedir. Bahse konu terör örgütü ile yakın ilişki içerisindedirler. Ahmet Türkmen, Nurettin OKANDAN ve Şaban MİRABOĞLU ile yakın irtibat halindedirler. Bahse konu örgütün mütevelli heyetlerine katılırlar. Mesela Ahmet Türkmen'in grubuna Murat KARSLI gider. Suat SOMYÜREK, İbrahim GÖKNAR, Kumtel’in sahibi, Erkara Andaç otomotiv sahiplerinin de ayrı bir oturma grupları vardır. Bahse konu grup 2003-2004 yılına kadar küçük bir şirket olmasına rağmen FETÖ grubunun vermiş olduğu destekle bir anda hızlıca büyümüştür. Bu grubun aldığı ilk benzinlik istasyonu Melikgazi Belediyesi yanındaki eski Murat Petrol'dür. Burayı Ahmet Türkmen, Nurettin OKANDAN’ın desteği ve teşviki ile almıştır. Şirketin kiralama tarihi itibariyle bu yerin kirasını ödeyecek güce sahip olmadığı tüm Kayseri tarafından bilinmektedir. Buranın kiralanması akabinde her ay bir tanker akaryakıt karşılığı FETÖ grubuna elden nakit olarak himmet adı altında para verilmiştir. Bahse konu para Ahmet Türkmen’in yönlendirdiği HOCA lakaplı şahıslara şirket muhasebecisi tarafından elden verilmiştir. Ahmet Türkmen tarafından bahse konu örgüt adına alınan bu para daha sonra Mehmet FINDIK'a ve daha sonra da OCAK soy isimli üst tahsildara aktarılmış ve bu para toplanarak Ankara iline araçla götürüldüğünü biliyorum. 2015 yılı itibariyle Kayseri'den FETÖ örgütüne aylık toplanan himmet miktarının 8.000.000-TL olduğunu duydum. Paralar parça parça toplanmakta, toplandığı yeri çok araştırmama rağmen bulamadım. Fakat Mehmet FINDIK’ın bürosuna yakın bir yer olduğunu net bir şekilde duydum. Toplanan para kurye ile baş tahsildarla Ankara iline götürüldüğünü biliyorum. Baş tahsildarın Ocak soy isimli şahısların yakın akrabası olduğunu hatta bu şahsın bu olaylardan sonra bu kişiyi kovduğunu duydum. Bu süre içerisinde DK Grubu arkasına cemaati alarak, adliye, emniyet, belediye başta olmak üzere tüm işleri rahatlıkla çözdüklerini biliyorum. Özellikle MASAK'tan da bilgi aldıklarını biliyorum.



Bu süre içerisinde Suat SOMYÜREK, İbrahim GÖKNAR, Murat Karslı, Ahmet TÜRKMEN, Şaban MİRABOĞLU, Nureddin OKANDAN, Hamdi KINAŞ ayda bir toplanarak ödenecek himmet miktarlarını belirliyorlardı. 2005 yılında Sami DELİKAN askerden geldikten sonra şirketin % 100 büyüyeceğini söyledi. Bu süre içerisinde Iğdır, Ağrı, Mersin, Antep'ten kaçak akaryakıt gelmeye başladı. Aynı zaman içerisinde bu hususun ortaya çıkmaması için bayiliklerini yaptığı dağıtım şirketlerinde mal almıyordu. Malların hiç birisi istasyonlara gelmedi, sadece faturaları geldi. Mallar ise faturasız olarak başka bayilere, firmalara ve kurumlara satıldı. Kaçak olarak Kayseri'ye getirilen akaryakıt istasyonlarda satışa sunuldu. Bu şekilde yüksek kâr marjı elde edildi. Aynı süre içerisinde FETÖ ile irtibatlı bazı kurum ve kuruluşlara da açıktan bağışlar yapıldı.



Aylık bir tanker yakıt bedeli himmet parası olarak ödenmesi işi 2006 yılının sonuna kadar devam etti. 2006 yılı itibariyle 1,5 trilyon (eski para) net kâr elde edilmişti. Bu tespitten sonra ödenecek himmet miktarı aylık bir tanker yakıt bedeline ilaveten oturmalarda belirlenen ilave rakamlar elden ödeniyordu. Hoca lakaplı tahsildarları bazen Ahmet Türkmen, bazen Suat SOMYÜREK, bazen de Nurettin OKANDAN gönderiyordu. Para yine Mehmet FINDIK'ta toplanıyordu, Mehmet FINDIK’ta bu parayı yukarıda anlattığım şekilde örgüte kurye vasıtasıyla aktarıyordu. Ayrıca 2006 yılından itibaren fatura satışı yapılmaya başlandı. Yani mal gönderilmeden fatura kesilerek ilgili şirketten % 12 para alınıyordu. Bu şekilde şirket korkunç bir şekilde para kazanmaya başladı. Aynı şekilde Somyüreklerde 2006 yılından itibaren akaryakıt satışı konusunda çok büyük atılım yaptılar. 2011 yılında DK grupla ilgili olarak vergisel inceleme yapılması amacıyla şikayet yapıldı. Herhangi bir inceleme tutanak dahi tanzim edilmeksizin şirketin mali müşaviri Seyfı SAVAŞER, Mevlüt YOLDAŞ’ın yanma gitti, ortam ayarlandı. Mevlüt YOLDAŞ, Suat SOMYÜREK, Sami DELİKAN ve Murat KARSLI bir araya geldiler.



Herhangi bir inceleme başlatılmaksızın şikayet konusu kapatıldı. Bunun karşılığında Mevlüt YOLDAŞ’a 200.000 TL nakit elden para verildi. Bu süreçte düzeni olarak arabasına yakıt verildi, lastikleri değiştirildi. Diğer ihtiyaçları karşılandı. Bu işlemler yapılırken Mevlüt YOLDAŞ’ın plakası yerine başka şirkete ait plakalar girilerek gerçekleştirildi. Eğer işleme konulsaydı şirketin minimum ödeyeceği ceza o gün için 3.000.000-4.000.000 TL idi. Şikayet konusu işlem "sahte fatura" satılması VHK’nın 359.maddesine muhalefet eylemiydi. Bu konuyla ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulması gerekiyordu bu ihbar yapılmadı. Sahte faturalarla ilgili olarak Vergi Dairesi Başkanlığına bilgi verilmiştir. Konu ile ilgili Bilal Hilmi BAŞBUĞ isimli vergi müfettişinde ilgili belgeler mevcuttur. Arama işlemi şikayet tarihi itibariyle yapılsaydı ilgili belge ve bilgiler bulunacaktı. Fakat gecikmeli olarak 9 ay sonra yapıldığı içi bu belgeler bulunamamıştır. Bu belgeler beyaz bir minibüsle şirketten kaçırılmıştır. Bahse konu şikayet 2014 yılında yapılmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır. İşlemler geciktirilmiştir. DK grupta sigortasız işçi çalıştırıldığını, düşük bedel gösterildiğini dönemin SGK başkanı Mükremin Sürücü başta olmak üzere anlattım konuyla ilgili ihbarda bulundum. Fakat denetime gidilmeden telefon açılmak suretiyle haber verildi. Bu şekilde denetime gidildi. Suç unsurları bu şekilde gizlendi. İfadeye çağrılan personelin ifade sureti şirket tarafından istendi. Uygun ifade vermeyen personel tazminatsız olarak işten çıkartıldı. 17-25 Aralıktan sonra DK grup himmet ödemeye devam etmiştir. Zaman gazetesi aboneliği devam etmiştir. Bank Asya’dan kredi kullanıldığını biliyorum. İbrahim GÖKNAR’ın Bank Asya’ya 17-25 aralıktan sonra yüklü miktarda para yatırdığını biliyorum, bahse konu örgütün fanatiklerinden olup yurt dışında olduğunu, eşinin dün göz altına alındığını duydum.



2015 yılı içerisinde Nurettin OKANDAN, Suat SOMYÜREK, İbrahim GÖKNAR ve ismini bilemediğim bir aile ABD’ye giderek FETÖ'yü ziyaret ettiklerini biliyorum. Bunu Suat SOMYÜREK bana anlatmıştır. Yukarıda söylemeyi unuttum. Bir tanker yakıt bedeli, zaman gazetesi faturası geldikten bir hafta sonra yapılırdı. İşareti zaman gazetesine ait faturanın gelmesidir.Sahte fatura satılmasından elde edilen para Kayseri’deki hesaplardan Ankara’daki hesaplara aktarılır. Ankara’daki hesaplardan ya Sami DELİKAN tarafından çekilerek bizatihi hoca lakaplı tahsildara elden verilir veya daha sonradan ayrılan bir çalışanı tarafından para Ankara'da bankadan çekilir. Kendisini Sami DELİKAN’ın gönderdiğini beyan eden hocalara bu şahıs tarafından elden teslim edilirdi. Bu olay 2013 yılının 10. Ayma kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren ise paralar Kayseri Ticari İş bankasından çekilmeye başlanmıştır. Bu İş bankasının şube kodu 5353 ’tür. Hesap numarası da 963’tür. Bu bankadan çekilen para araca yüklenir ertesi gün sabah namazından sonra Ankara'ya götürülerek teslim edilir. Bu aracı Sami DELİKAN kullanır, iki farklı araç kullanılır birisi satıldı. Birinin plakası 38 DK 045, diğerinin plakası 38 DK 788'dir. Ankara'da bu para "Onur İnşaat", "Çetin İşletmeleri", "İçtaş", "Göçay", "Güriş", "Cengiz Enerji", "Uğur İnşaat", "Eksen Grup’’a teslim edilirdi. Bu grubun hepsi iktidar partisine yakın şirketlerdir. Daha sonra ne olduğunu bilemiyorum.” (Kayseri Gündem)

