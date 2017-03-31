Kayseri’den Cerabluslu öğrencilere 10 tır yardım

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce toplanan yardımların Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirilen uğurlama törenine, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Şahin Güven, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Kamçı, Suriye’deki savaş ve çatışmaların, oradaki insanların yaşamlarını son derece olumsuz etkilediğini, Türk milletinin ise elinden gelen her türlü desteği sağlamak konusunda büyük gayret gösterdiğini belirtti.

Gönüllülük esasına göre toplanan yardımlar neticesinde, 10 tır dolusu eğitim malzemesi temin edildiğini anlatan Kamçı, şunları kaydetti:

"Çanta, kırtasiye malzemesi, masa, tahta gibi birçok malzemenin yer aldığı yardımlar ile orada zor şartlar altında eğitimlerini sürdürmeye çalışan yavrularımıza destek olmanın, bir nebze de olsa moral vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yardım kampanyasının yürütülmesinde emeği geçenlere ve yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu sıkıntıların bir an önce bitmesini, barışın ve huzurun hakim olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum."

Milletvekili Tamer de Kayserili hayırseverlerin bir kez daha yardımseverliğini gösterdiğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdür Elmalı ise kısa sürede yürütülen kampanyaya okulların, öğrenci ve velilerin büyük destek verdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Güven‘in duası sonrası içerisinde kırtasiye seti, tekli ve çiftli sıra, yazı tahtası, öğretmen masası, sınıf dolabı ve panosu, çöp kovası gibi malzemelerinin bulunduğu 10 tır dolusu yardım Cerablus’a doğru yola çıktı.

AA

