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Kayseri’den Giden Suriyeliyi Yunanlılar Acımasızca Dövdü

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Yunan güçleri tarafından darp ediliyor. Silah kullanmaktan da çekinmeyen Yunan kuvvetleri yüzlerce kişinin yaralanmasına, 2 kişinin ise ölümüne neden oldu.

Yüz binlerce göçmen çeşitli yollarla başta Edirne olmak üzere birçok noktadan Yunanistan'a geçiş yaptı. Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlere Yunan kuvvetleri tarafından darp ve cebir uygulandı. Yaşanan olay sonrası binlerce göçmen yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Darp edilen göçmenler İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Darp edilip kafasından yaralanan bir göçmen Kayseri'den sınıra geldiğini ifade ederek, "Avrupa'ya gitmek için buraya geldim. Sınıra gittim Yunan askeri gaz attı. Kafama geldi kapsüller" dedi.

Avrupa'ya gitmek isterken darp edilen İranlı bir diğer göçmen ise, "Sınır kapıları açılınca buraya geldim. 16 kişi geldik buraya. Burada bekliyoruz şu ana kadar kapıları açmadılar. Arkadaşlarım yaralandı. Girmek istedik ama çok fazla polis var Yunan sınırında. Çok sert müdahalelerde bulunuldu" diye konuştu.

 

İHA

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