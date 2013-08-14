Kayseri'den Mısır'daki Katliama Tepki

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen gönüllü kuruluş üyeleri, Mısır’da askerlerin yaptığı darbe sonrasında halka karşı katliam yaptığını belirterek, olaylara tepki gösterdiler. Vatandaşlar, Cunta lideri Sisi’ye öfke ve Mursi’ye ise destek sloganları attılar.

Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan basın açıklamasında konuşan Mazlumder Başkanı Ahmet Taş, “Ramazan ayında döktükleri kana doymayan ABD, AB, İsrail, Körfez ülkeler gibi katliamın ortağı devletlerin desteği ile eli kanlı Mısır cuntası bugün sabah namazı vakti Adeviye Meydanı'na saldırarak burada 300 Müslümanı şehit etmişlerdir ve 5 bin Müslüman yaralamıştır" dedi.

Ahmet Taş, “ ABD, AB, İsrail, Körfez ülkeleri ve Arabistan Krallığı gibi dış güçlerin desteğini alan Mısır ordusunun yaptığı haksız ve hukuksuz darbe ile görevden uzaklaştırılması ve Mısırda tekrar cunta döneminin yaşanması Mısır halkına ve insanlığa yapılmış büyük bir hakaret oldu” diye konuştu.

Mısır Halkını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Ahmet Taş, “ Mısır’daki kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarındayız. Darbecileri ve eli kanlı yardımcılarını lanetliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Mehmet Göktaş tarafından yapılan dua da, Mısır ve dünya genelindeki zulüm altındaki Müslümanlara yardım çağrısında bulunuldu. Göktaş, sözde Avrupa ülkelerinin Müslümanların katliamına göz yumduğunu belirterek, tepki gösterdi.