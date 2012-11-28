Kayseri'den Muhteşem Tepki

Arıkan, “Tarih 9 Ocak 2011, insanlar meydanlara indi, caddeler trafiğe kapatıldı, imza kampanyaları yapıldı, RTÜK şikayet yağmuruna tutuldu. Bu millet sesini duyurmak, ecdadına sahip çıkmak için her yola başvurdu. Hu bu gün ha yarın dizi yayından kaldırılır diye beklerken, Muhteşem Yüzyıl dizisi ekranlarda ikinci yılını doldurmak üzere” dedi.

Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Bahtsız bedevi’ atışmasının sürdüğünü ve dizinin 73. bölümünün oynadığını söyleyen Arıkan, “Bu güne kadar dizide Hürrem saraya yerleşti, çoluk çocuğa karıştı, dizinin senaristi akciğer kanseri olup öldü, valide sultan aramızdan ayrıldı, Sultan Süleyman ise dedelik heyecanı içinde” diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Rezaletlerle dolu sahneleri ile Osmanlı’yı ve tarihimizi hedef alan Muhteşem Yüzyıl, daha ekranlarda yayınlanmaya başlamadan büyük tepki çekti. Yayına girdiği 2011 yılında RTÜK’e yapılan şikayetlerle rekorları alt üst eden Muhteşem Yüzyıl hakkında tam 192 bin 183 şikayet gerçekleşti. Bu rakam 2009 ve 2011 yılları arasında RTÜK’e yapılan toplam şikayetten daha fazla bir sayıdır. Bütün bunların üzerine tam 690 gün geçti ve Başbakan olaya ‘ustalık’ ile ey koydu.

Maalesef bu gün gündem ne Patriot füzesi, ne Awaks savaş uçağı, ne dağdaki teröristin affı meselesi.”

Arıkan, açıklamasında Türkiye’nin NATO toprağı olmadığını ifade ederek, Müslüman ülkelerinin birbiriyle savaş hazırlıklarını konuşmasının bile büyük bir yanlışlık olduğunu ifade etti.