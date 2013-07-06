Kayseri'den Suriye'ye Yardım Kamyonu

Kayseri’de gönüllü vatandaşların oluşturduğu Suriye Dayanışma Grubu, 16 Nisan’da başlattıkları yardım kampanyasında topladıkları malzemeleri bir kamyonla Suriye gönderdi. Suriyelilere yardım etmek için bebek bezi, giyecek, yiyecek, temizlik malzemesi, ilaç gibi malzemeleri toplayan vatandaşlar, Suriye’ye Yardım Merkezi önüne gelen kamyona yükledi. Kamyona yüklenen malzemeler, Suriye’ye doğru yola çıktı.

Yardım kampanyası hakkında bir açıklama yapan gönüllü vatandaşlardan Erdal Ergenç, “16 Nisan’da arkadaşlarla birleşip herhangi bir derneğe bağlı kalmadan kendi aramızda yaptığımız protokolle yardım toplamaya başladık. 16 Haziran tarihinde bu kampanya bitti. Topladığımız bu malzemeleri yerine ulaştırmak üzere kamyona yükleyip, Suriye’ye göndereceğiz” diye konuştu.

Gönüllü vatandaşlardan Firdevs Ersöz, “Biz ev hanımları olarak 5 arkadaşla bir araya geldik. Suriyeli bacılarımıza nasıl katkıda bulunacağımızı düşündük. Oradaki insanlara yardım toplamak istedik. 2 aydır bu kampanyayı düzenledik. Çevredeki insanlar da bize yardımcı oldu. Oradaki kardeşlerimizin acılarının bitmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.