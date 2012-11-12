Kayserigaz'den Bakım Uyarısı

Kış aylarında soğuk dış hava sıcaklığı ve lodos rüzgarlarının etkili olduğu Kayseri’de baca zehirlenmesi olarak bilinen karbonmonoksit (CO) gazı zehirlenmeleri yaşandığını hatırlatan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde vatandaşların yaşamlarını tehlikeye sokan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda alınacak önlemlere dikkat çekti.

Bora, “Kayserigaz olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık, periyodik bakımlarımızı ve kaçak arama faaliyetlerimizi gerçekleştirdik aynı şekilde vatandaşlarımızdan da bazı beklentilerimiz bulunmaktadır. Montajı uygun olmayan ve bakımı yapılmamış cihazlar karbon monoksit gazı çıkışına sebebiyet vererek zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabilir. Bu sebeple her yıl düzenli olarak doğalgaz cihazlarının bakımları yetkili firmalara, baca çekişi kontrolleri ve temizliği ise Kayseri itfaiye birliğine yaptırılmalıdır. Ayrıca ortamdaki hava sirkülasyonunun sağlanması için takılan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Bu bilgiler çerçevesinde son kullanıcı olan müşterilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgaz cihazlarının bakımlarını ve daire iç tesisatının bakımlarını yetkili servisler aracılığı ile yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatırız” dedi.

Bora, “Doğalgaz kullanıcıları olan abonelerimizin, Kayserigaz’a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları gerekmektedir. Bu tür yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır abonelerimizin mutlaka tesisat ve cihazlarını Kayserigaz yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerinin gerekmektedir. Ayrıca kış aylarının yaklaşması ile doğal olarak doğalgaz faturaları yükselmektedir ve Kayserigaz, bu durumu fırsat bilip Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve izinsiz fatura tahsilatı yapan işyerleri ile bir bağı bulunmamaktadır” diye konuştu.