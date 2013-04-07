Kayserili Alevilerden Şartlı Destek

Gümüş, düzenlediği basın toplantısında, Kürt sorununun diyalog ve müzakere ile çözümü konusunda Alevi toplumunu da umutlandıran bir dönemden geçildiğini kaydetti. ''72 millete bir nazarla bakmayan, 40 yıl Müderris olsa hakikatte asidir'' anlayışına sahip olan Aleviler'in, bütün ırkları, toplumları, halkları eşit nazarda gördüğünü bildiren Gümüş, ''Bin yıllardır farklı kültür, inanç ve ırklara dayalı toplulukların bir arada kardeşçe yaşadığı Anadolu topraklarında kardeş ölümleri üzerinde yaşanan ölümlerin artık son bulmasını istiyoruz. Bu kapsamda, Kürt sorununun eşit haklara dayalı barışçıl çözümünü bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destekliyor, üzerimize düşecek sorumluluklarda da görev almaya talip olduğumuzu ifade etmek istiyoruz'' diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin çözülmemiş ya da çözülememiş bir diğer sorununun da Laiklik sorunu olduğunu kaydeden Gümüş, şunları kaydetti:

''Laiklik adı altında 'Devlet dini' yaratılmıştır. Bu kapsamda hem Sünni inançtan vatandaşların inançları devlet denetiminde yönlendirilmiş hem de Sünni mezhep dışındaki tüm inançlar yok sayılmıştır. Oysa ki, gerçek bir laiklikte, hiçbir inanç ne devlet tarafından desteklenmeli ne de yok sayılmalıdır. Bu kapsamda yeni bir anayasanın tartışıldığı bir dönemde, Türkiye'nin çözülmemiş sorunlarının çözülmesi konusunda biz Aleviler olarak ısrarcıyız. Nasıl ki, Kürt sorununun çözülüp, savaş ve çatışma ortamının ortadan kaldırılmadığı bir anayasa, yeni bir anayasa olamayacaksa, Alevilerin taleplerinin de yer almadığı bir anayasaya yeni demek mümkün değildir.''

Gümüş, yeni bir anayasanın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatıldığı bir anayasa olması gerektiğini belirterek, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Cemevleri'nin ibadethane olarak kabul edilmesi taleplerini de bildirdi.