Kayseri’li Biletall’a Dubaili ortak

Büyüyen pazarlarda faaliyet gösteren bir özel sermaye şirketi olan Dubali Abraaj Group (“Abraaj”), Türkiye'nin önde gelen online seyahat acentelerinden birisi olan Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (“Biletall” veya “Şirket”) azınlık hissesini Anadolu Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla satın aldığını duyurdu.

Büyüme pazarında lider yatırımcılardan biri olan ve Türkiye'ye özel 526 milyon dolarlık yatırım fonunu duyuran The Abraaj Group yeni yatırımını paylaştı. The Abraaj Group, Biletall.com'a azınlık hissedarı oldu.







İşlemle ilgili yorum yapan Abraaj Group Ortağı ve Türkiye ve Orta Asya Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Bu yatırım, Türkiye’de Anadolu merkezli, hızlı ve karlı büyüyen bir teknoloji şirketi ile ortaklık yapmak açısından önemli bir fırsatı temsil ediyor. Türkiye online seyahat pazarının 2021 yılına kadar %20’nin üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor ve öngörülen bu büyüme, Biletall için önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye'de Hepsiburada ve Hindistan'da Bigbasket başta olmak üzere diğer e-ticaret ve online platform yatırımlarımızdan elde ettiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, Biletall'ın büyümesinde bir sonraki seviyeye geçmeye yardımcı olmak için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Abraaj Group Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ,"Bu işlem, Türkiye'nin kalbi Anadolu'daki yüksek büyüme gösteren şirketlere yatırım yapan Anadolu Girişim Sermayesi Fonu'nun yatırım stratejisine ve kapsamına tam olarak uyuyor. Biletall, online otobüs bileti alanındaki tartışmasız liderliği ve online uçak, feribot ve tren biletleri alanında gösterdiği hızla büyümesiyle, Türkiye'de online seyahat ve turizm sektörünün önde gelen şirketi olma konumunu güçlendirmek üzere çok iyi bir noktadadır" diye konuştu.

Biletall CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Çelik, "Anadolu merkezli bir firma olarak Anadolu’daki ilk teknoloji yatırımını almış olmaktan gurur duyuyoruz. Abraaj'ın Türkiye'deki başarılı performansı ve büyüyen pazarlarda online şirketlere yönelik yatırım ve operasyon uzmanlığının derinliği ile Biletall’ın sektördeki tecrübe ve konumu bir araya gelerek şirketimiz için iyi bir sinerji oluşturacak. Abraaj'ın Biletall için doğru ortak olduğuna inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde Abraaj ekibi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri merkezli Biletall A. Ş., 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirketin, Kayseri'deki merkezi yanı sıra İstanbul'da da şubesi bulunuyor.

(haberler.com)