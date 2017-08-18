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Kayserili Eşref Çağrışlı Almanya'da öldürüldü

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf kasabasında ikamet eden Kayserili 43 yaşındaki Eşref Çağrışlı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

Kayserili Eşref Çağrışlı Almanya'da öldürüldü

Olayı soruşturan Darmstadt polisi saldırganın 20-30 yaşları arasında başlıklı basketbol eşofmanı giyen 1.70 boylarında biri olduğunu ve olay yerinden yaya olarak kaçtığını açıkladı.
Olayın görgü şahitlerinin polise verdikleri ifadelerinde sabah saatlerinde Kayserili Eşref Çağrışlı evinin önündeki arabasına hanımı ve iki yaşındaki çocuğu ile binerken Sudeten Caddesinde yaya olarak bir kişinin koştuğunu ve arabasına çocuğunu yerleştirmekte olan Çağrışlı’nın sağ koltuğunun altından bir el ateş ederek olay yerinden kaçtığını söyledi.

İHA

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