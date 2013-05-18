Kayserili Hayırseverler Madalya Aldı

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayırseverler Mehmet Özbıyık ve İbrahim Göknar, Halit Abidin Özkaya, Mustafa Akıncıoğlu, Saffet Aslan, Necati Kurmel, Memduh Boydak, Fevzi Mercan’ın yaptıracağı binaların protokolleri imzalanırken, Betül Ziya Eren, Fevzi Mercan, Mustafa Kumlu, Necati Kurmel, Hacı Boydak, Memduh Büyükkılıç tarafından yapılan binalar, Aşı Geliştirme Merkezi, Ahmet Ulucan, Ayhan Uzandaç, Ziya Eren, OSB tarafından yaptırılan Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Tören sonunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hayırseverleri altın ve gümüş madalya ile ödüllendirdi.