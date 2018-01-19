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Kayserili iş adamı köyüne fabrika kuracak

İsveç doğumlu Kayserili iş adamı Mikail Uçar kurduğu Blue Foods LTD şirketinin faaliyetlerini ve memleketine yapmayı planladığı yatırımları anlattı. Blue Foods LTD ile 2017 yılı başından bu yana İsveç’in en büyük sos üreticisi Örneborgs’ın Türkiye distribütörlüğünü alma başarısını gösteren Uçar, satışların istenilen hacme ulaşması durumunda Tomarza’nın Toklar köyünde fabrika kurmayı hedeflediklerini söyledi. 

Kayserili iş adamı köyüne fabrika kuracak

Kayseri’de basın mensupları ile yapılan toplantıda konuşan Blue Foods LTD CEO’su Mikail Uçar, “Türkiye’de gıda sanayisi için plastik kap ve kapak üretip satış ve ihracatını Blue Foods LTD olarak gerçekleştiriyoruz. Bu da haliyle birçok yatırımı beraberinde getiren bir süreç oldu. Blue Foods LTD sloganını ‘Çünkü Biz Türkiye’ye güveniyoruz’ olarak belirledik.  Türkiye’de uzun vadeli istihdam kurmaya kararlıyız.” dedi.



İhracatın yanı sıra İsveç’in en büyük sos üreticisi Örneborgs’ın Türkiye distribütörlüğünü alarak Türkiye pazarına başarılı bir giriş yaptıklarını kaydeden Uçar, “Sos satışlarımız istediğimiz seviyeye ulaşırsa 2019 yılı içinde Örneborgs ile birlikte yüzde 50 hissedar olarak Kayseri’ye Tomarza ilçesi Toklar köyüne  büyük bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Umarım bu ivmeleri yakalar ve en kısa sürede Anadolu’da da istihdam oluşturabiliriz. Bir Kayserili olarak bu benim için bir guru kaynağı olacaktır. Çalışmalarımızı hız kesmeden bu yönde sürdüreceğiz.” dedi.

Haber: Tuba Köksal

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