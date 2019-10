Kayserili muhtarlardan ‘Barış Pınarı Harekatı’ na destek

Cumhuriyet meydanında gerçekleşen basın açıklamasına Kocasinan ilçesinde bulunan mahalle muhtarları katıldı. Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Karakaya yaptığı konuşmada, gerektiği durumda muhtarlar olarak ordunun yanında olacaklarını söyledi. Türkiye üzerinde bölücü güçlerinin oyunları olduğunu söyleyen Muhtar Karakaya, “Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik tehdit ve tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı her zaman mücadele ettiği gibi, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek amacıyla asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla ‘Barış Pınarı Harekatı’na başlamıştır. Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin ve ayrılıkçı unsurların oyun ve planları var. Bunu çok iyi biliyor ve farkındayız. Farklıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, alçaklara, teröristlere fırsat vermeyeceğiz” dedi. Mehmet Karakaya, bu harekatta her zamankinden fazla birlik olunması gerektiğini terörün birlikte yenilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Türkiye'de, Türk, Kürt, Çerkes, Laz, Alevi ne olursak olalım sevincimiz bir, üzüntümüz bir, kıblemiz bir devletimiz birdir. Bu bölgede hep beraber olduk, terörü birlikte yendik. Birliktede yeneceğiz ve fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak bu toprakların mayasına güveniyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu biliyoruz. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen yapıyla bu birlik ve beraberliğimizin hedef alındığının da bilincinde ve farkındayız. Dolayısıyla bir noktada bütün bölgenin hafızası konumundaki ülkemizin birliği ve beraberliği, herkes için bir umuttur. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmanın, diri olmanın, bir ve beraber olmanın zamanıdır. Bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür. Muhtarlar olarak bu umudun korunması adına yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, şanlı ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerek duyulduğu takdirde tüm muhtarlar olarak cepheye koşmaya, devletimizin vereceği tüm görevlere hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle, cephede savaşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz.”