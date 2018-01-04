Kayserili pilotlardan 15 Temmuz gecesi komutana;

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Duruşmada savunma yapan Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo personeli sanık eski pilot yüzbaşı Yasin Çetin, kendisi de dahil tüm pilotların "Komutanım bu gece uçmayalım" dediklerini ancak harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun kendilerine görev emri verdiğini söyledi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo personeli sanık eski pilot yüzbaşı Yasin Çetin, 2016 Temmuz ayında Amerika'ya görevli olarak uçtuklarını, dönüşte motor arızası nedeniyle Kanada'ya zorunlu iniş yaptığını söyledi. Çetin, Türkiye'den bakım ekibi geldikten sonra gelen uçakla 14 Temmuz'da Kayseri'ye döndüğünü, 15 Temmuz'da ise "2 saatlik görev bekler" nöbeti olduğu için evinde istirahat ettiğini ileri sürdü.



15 Temmuz'da akşam saatlerine kadar ailesiyle vakit geçirdiğini, 22.21'de nöbetçi subayın arayıp görev verildiğini söylediğini anlatan Çetin, üsse götürecek servisi beklediği sırada televizyonda haberlere baktığını ve kalkışmayı öğrendiğini belirtti.



Çetin, 23.30'da bir aracın kendisini aldığını, 00.00 civarında da filoya giriş yaptığını belirterek, filo komutanı Engin Yetgin'e ne yapacaklarını sorduğunu, onun da "normal bir görev" karşılığını verdiğini bildirdi.



Sonrasında uçak komutanlarıyla harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nu görmek için Ulaştırma Harekat Merkezi'ne (UHM) gittiklerini ve tedirgin olduklarını ilettiklerini ifade eden Çetin, bir darbe girişiminden bahsedildiğini, nereye gittikleri, kime hizmet ettikleri gibi aklındaki soruları sorduğunu dile getirdi. Baltacıoğlu'nun da "Bilgi kirliliği var. Emirleri ben vereceğim, benden başkasından emir almayacaksınız." şeklinde konuştuğunu belirten Çetin, "Komutanım uçmayalım" ifadesinin ise pilotların ortak söylemi olduğunu öne sürdü.



Çetin, ısrarları üzerine Baltacıoğlu'nun "Arkadaşlar siz her şeyi bilemezsiniz. Belki de darbeyi bastırmakla görevli ekipleri taşıyacaksınız." dediğini iddia ederek, bu ifadeden dolayı uçmama fikrinde emin olamadıklarını söyledi.



Baltacıoğlu'nun "Hepimiz askeriz, verdiğim emirleri yapacaksınız. Burada bu kadar adam da şahit." demesi sonrası uçuş için UHM'den çıktıklarını anlatan Çetin, İsmail Hakkı Özveren ile uçaklara yakıt aldıklarını ifade etti. Çetin, Şırnak'a gideceklerini bekledikleri sırada Şırnak'a daha önce giden bir uçağın meydan kapalı olduğu için dönüşe geçmesi üzerine görevin iptal olduğunu düşündüğünü ancak iniş yerlerinin Adnan Menderes olarak değiştirildiğinin bildirildiğini aktardı.



Çetin, Adnan Menderes'e gitmek üzere 02.24'te kalkış yaptıklarını, seyir halindeyken Denizli Çardak civarındaki uçakların UHM ile telsizle yaptıkları görüşmeye şahit olduklarını belirterek, "Uçaklardan biri UHM'ye Çardak meydanının kapalı olduğunu söyledi. Fakat Erhan Baltacıoğlu 'Meydan kapalı olsa da inin. Ben temas kurdum. Hangarın önünde sizin alacağınız yolcular bekliyor.' dedi. Yüzde yüz Erhan Baltacıoğlu dedi." diye konuştu.

Telsiz konuşmalarından sonra beklemeye geçtiklerini ifade eden Çetin, İsmail Hakkı Özveren'in uçağının da Nevşehir civarında beklemeye geçtiğini öğrendiğini bildirdi. Çetin, Ankara'da uçuş yapan "Gören" uçağıyla irtibat kurduktan sonra Erhan Baltacıoğlu'nun verdiği emirlerin yanlış olduğu değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, 03.00'de Çine radarının kendileriyle irtibat kurduğunu ve hava kuvvetleri komutanının havadaki tüm uçakların kalkış yaptıkları meydana geri döneceklerine dair emrini ilettiğini kaydetti.



Bunun üzerine Kayseri'ye dönüşe geçtiklerini belirten Çetin, radarların yönlendirmesiyle 04.29'da Malatya'ya indikten sonra gözaltına alınıp tutuklandıklarını ifade etti. Çetin, tahliye talebinde bulundu.



Duruşmada, Yasin Çetin'in komutanlığını yaptığı uçağın ikinci pilotu sanık eski yüzbaşı İbrahim Yaman da savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Yaman, tahliye talebinde bulundu. Duruşmaya bugün devam edilecek.



(AA)