Kayserili Robinson

Hayatı Robinson Crusoe'nin hayatını andıran Turgay Aktaş, 5 yıldır dağda kendi yaptığı oyuk içinde yaşıyor. Başına gelen olaylardan dolayı insanlara kızgın olduğunu ve küstüğünü söyleyen Aktaş, "Yaşadığım köyde sürekli olarak bana kötü davranıyorlardı. Bir defasında da benim üzerime kızgın su dökerek canımı yaktılar" dedi.

Kendisine yapılan kötülüklere dayanamadığını ve dağlara çıktığını anlatan Aktaş, "Her işimi kendim görüyorum. Suyumu dereden alıyorum. Ara sıra ihtiyaçlarımı görmek için köye iniyorum. Bazı köylüler de bana yardımda bulunuyor" diye konuştu.

Dağda tek başına yaşadığı için mutsuz olduğunu söyleyen Aktaş, "Hayatta hiç kimsem kalmadı. Gidecek bir yerim yok. Bana birilerinin yardım etmesini istiyorum" dedi.

Özellikle kış aylarında büyük sıkıntı çektiğini anlatan Aktaş, "Havalar çok soğuk olduğu zaman oyuktan çıkamıyorum. Soğuk ve karlı hava nedeniyle büyük sıkıntı çekiyorum" diyerek 5 yıldır yaşadığı zorlu hayatı anlattı.

Aktaş'a yardım elini uzatan köylülerden Mustafa Demir ise, “Yıllardır Turgay’a yardım ederiz. Kendisi haftada bir gelir. Biz de yiyecek, içecek yardımı yaparız. Neden dağa çıktığını bilmiyorum. Allah rızası için yardım ediyoruz” dedi.