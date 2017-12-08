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Kayserili şairden Kudüs’e ağıt

Kayseri İncesu’lu şair-yazar Hüseyin Emin Öztürk, son şiirini Kudüs için yazdı.

Kayserili şairden Kudüs’e ağıt


Halen İstanbul’da yaşayan Öztürk, Gökyüzü Eğitim Kurumları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.



Şairin Kudüs için yazdığı ve sosyal medyada hızla paylaşılan "rubai" şöyle;
                            
               

                        KUDÜS

Baktım Zeytindağı’ndan, yolların taşlı Kudüs
Yetim Mescid-i Aksa, gözlerin yaşlı Kudüs
Aşarız gam dağını bir hamlede biz lakin
Sevgilinin ümmeti, şimdi çok başlı Kudüs 





(Kayseri Gündem)
 
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öztürkEminHÜSEYİNİncesuKudüs
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BAKİ KESİK 3 ay önce

Sayın Hüseyin Emin Öztürk hocam, şuan ki durumu çok iyi anlatmış. Allah biz müslümanlara;çalışma, mucit olma keşif etme gücü ve kuvveti versin.Bir olma , diri olma ve iri olmayı nasip etsin.Selam olsun yüreğimde sevgi ve mücadele ruhu olanlara,Selam tüm inananlara.

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