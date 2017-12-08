Kayserili şairden Kudüs’e ağıt

Halen İstanbul’da yaşayan Öztürk, Gökyüzü Eğitim Kurumları’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.
Şairin Kudüs için yazdığı ve sosyal medyada hızla paylaşılan "rubai" şöyle;
KUDÜS
Baktım Zeytindağı’ndan, yolların taşlı Kudüs
Yetim Mescid-i Aksa, gözlerin yaşlı Kudüs
Aşarız gam dağını bir hamlede biz lakin
Sevgilinin ümmeti, şimdi çok başlı Kudüs
(Kayseri Gündem)
Sayın Hüseyin Emin Öztürk hocam, şuan ki durumu çok iyi anlatmış. Allah biz müslümanlara;çalışma, mucit olma keşif etme gücü ve kuvveti versin.Bir olma , diri olma ve iri olmayı nasip etsin.Selam olsun yüreğimde sevgi ve mücadele ruhu olanlara,Selam tüm inananlara.