Kayserili Ülkücülerden Bakan Çağlayan'a Tepki

Ülkü Ocakları il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Selim Gümüş, “Milli birlik ve beraberliğimize savaş açanlar, milliyetçileri kendileri için bir engel olarak görmüş olacaklar ki, son günlerde Ülkücü-Milliyetçi kişi ve kurumlara yönelik saldırılar artmıştır. Kaynağını ihanetten cesaretini terör ve onun siyasal uzantılarından alan bu tür suçlamalar dün olduğu gibi bu gün de ülkücüleri asla yıpratamayacak ve yolundan asla döndüremeyecektir” dedi.

Gümüş, “İlk olarak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Suudi Arabistan ziyareti sırasında devletimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmuştur. Çağlayan’ın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiyi geliştirmek üzere çıktığı bir gezide ‘Yıllardır Kürt olduğunu söyleyememiş biriyim’ demesinin makul yanı yoktur. Bunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığı bir yana bırakılacak olsa bile Türkiye’nin diğer ülkelerin gözünün önünde bu kadar küçük düşürülmesi kesinlikle Çağlayan’ın art niyetinin bir yansımasıdır” diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Sosyalist enternasyonale katılan Kılıçdaroğlu’nun bizi başka devletlere şikayet ettiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, kendi hükümetindeki bir bakan için de aynısını söyleyebilecek mi?

Anlaşıldığı kadarıyla Suriye konusundaki başarısız hamleler AK Parti hükümetine yetmemektedir. AK Parti Türkiye’nin itibarını düşürmek için her yolu denemektedir. Kürt olduğunu saklamak zorunda kaldığı iddiasını ortaya atan Çağlayan, bu gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde bakan olabilmektedir. Bu durum Türkiye’de vatandaşlar arasında ayrım yapılmadığının göstergesidir. Cumhuriyet tarihinde pek çok farklı kimlikten politikacı olduğu da herkesçe bilinen bir vakıadır.

Çağlayan kimliğini gizleyerek bakan olabildiği iddiasında bulunacak kadar ileriye gitmekten çekinmemiştir. Hangi devlet istediği zaman bakan olacak bir kişinin kimliği hakkında araştırma yapamayacak durumdadır? Eğer bu gün Türkiye’de kimliği nedeniyle birinin görev alamaması istense bunun için kişinin kimliğini itiraf etmesini beklemeye gerek var mıdır?

Çağlayan, sözlerinde kafatası milliyetçiliği yapılmaması gerektiğini, yine eski ülkücülüğünü vurgulamayı unutmadan belirtmiştir. Hem Kürt hem de ülkücü olduğunu söylediğine göre kendisi bizim kafatası milliyetçiliği yapmadığımızın farkındadır.”