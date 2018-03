Kayserili Ülkücülerden Destek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Selim Gümüş, “Tarih boyunca iktidar sahiplerine yakın olma çabası içinde kalemini eğip bükenler, bir söyleyip bir vazgeçenler, namuslu insanlara iftira atanlar olmuştu. Bize çamur atmaya çalışanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak biz kararlı duruşumuzu bozmuyor ve bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Her iftiraya verecek bir cevabımız muhakkak vardır. Mavi Marmara hadisesinde evlatlarını kaybedenler için İsrail’den özür ve tazminat talebinde bulunup bunu da siyasi malzeme yapan sizler, söz konusu terör örgütü tarafından şehit edilen evlatlarımız olunca ne kadar da alttan alır hale geliyorsunuz. Şehide kelle, terörist başına sayın diyecek kadar alçalan dilleriniz siyasi malzeme yapabileceğinizi hissettiğiniz her alanda nasıl oluyor da en üst perdeden şakıyor” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin söylediklerinde haklı çıkığını belirten Gümüş, “Türkiye’nin milli birliğini zedelemeye çalışan ve vatanın bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüren açılım safsatasının başlatıldığı ilk günden bu yana, liderimiz sayın Devlet Bahçeli defalarca bunun bir ihanet projesi olduğunu, teröristlere sağlanan imtiyazlar ve verilen tavizlerin milletimiz nezdinde derin yaralar bırakacağını söylemiştir. Bölünme senaryasonun baş mimarları bu iddialarını ispat etmeyenin ‘şerefsiz’ olduğunu söylemiş, aradan geçen sürede yaşananlar liderimiz sayın Devlet Bahçeli’yi haklı çıkartmıştır” şeklinde konuştu.

Ülkü Ocaklarının azimli ve kararlı mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Gümüş, “Açılım senaryosunu Türk milletine demokratikleşme maskesi altında kabul ettirmeye çalışanlar, Türkiye coğrafyası üzerindeki hain emellerini daha rahat gerçekleştirebilmek için bu topraklarda ezelden beri var olan kardeşlik hukukunu yok etme teşebbüsünde bulunanlar, bunun karşısındaki tek güç ve engel olarak başta liderimiz sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ülkücü hareketi görmektedirler. Bu yüzden bizleri yıpratma ve yıldırma politikası yürütmektedirler” ifadelerini kullandı.