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KAYSERİLİLER ANKARA’YA ÇIKARMA YAPTI

Kadim Kent Kayseri Fuarı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımıyla Ankara’da açıldı. ATO Congresium’da açılan ve 4 gün sürecek olan fuara Kayseri’den büyük ilgi gösterilirken, Ankaralılarda fuara adeta akın etti.

KAYSERİLİLER ANKARA’YA ÇIKARMA YAPTI
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Kayseri
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