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KAYSERİLİLER ANKARA’YA ÇIKARMA YAPTI
Kadim Kent Kayseri Fuarı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılımıyla Ankara’da açıldı. ATO Congresium’da açılan ve 4 gün sürecek olan fuara Kayseri’den büyük ilgi gösterilirken, Ankaralılarda fuara adeta akın etti.
18 Ekim 2012 Perşembe 20:23
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Anahtar Kelimeler:Kayseri
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