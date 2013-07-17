Kayserililer Ümmetin İftarında Buluştu

1 simit 3 hurma ve yarım litre sudan oluşan iftar mönüsü ile oruçların açıldığı iftarda, değişik sebeplerle açlık, susuzluk ve yoksulluk çeken farklı ülkelerdeki Müslümanları hatırlamayı, o günün harçlığını her hafta dua edilen ülke Müslümanlarına göndermeyi amaçlayan Ümmet İftarları'nın ilki 15 Temmuz Pazartesi, bay ve bayan yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı.

Ramazan boyunca devam edecek Ümmet İftarlarının ilk gününde katılımcılara teşekkür edip, dünya Müslümanlarının Ramazanını tebrik eden MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Ramazan boyunca haftada bir gün de olsa mazlum ve garip kardeşlerimizi hatırlayıp, onlarla halleşmenin güzelliğinden bahsederek Ramazan sonuna kadar programın devam edeceğini bildirdi.

Sadi Özmen'in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve Rıza Bozdağ'ın yaptığı duanın ardından akşam namazını meydan Bürüngüz Camisi'nde kılan, günün harçlıklarını da Suriyeli yaralılara bağışlayan katılımcılar, programı düzenleyenlere Allah razı olsun diyerek teşekkür ettiler, gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle vedalaşıp ayrıldılar.