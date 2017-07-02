Kayserililer vedalaştı

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen veda buluşmasında Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter Yardımcıları Memet Yaşar, Fazıl Tamer, Salih Allahverdi, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen ile daire başkanları hazır bulundu. Vali Taşyapan, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Vekaleten atandıktan sonra birlikte çalıştığı yöneticilere özverilerinden dolayı teşekkür etti. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen vedalaşma sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan’a Van Kilimi hediye edildi.







2015 yılından bu yana Van Valiliği görevini başarıyla yürüten Taşyapan, 8 ay önce İçişleri Bakanlığı'nca Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. (Kurum haberi)