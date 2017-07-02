Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserililer vedalaştı

Son Valiler Kararnamesi ile Merkeze alınan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına veda etti. Kayserili Valiyi yine Kayserili Genel Sekreter Mustafa Yalçın uğurladı.

Kayserililer vedalaştı

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen veda buluşmasında Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter Yardımcıları Memet Yaşar, Fazıl Tamer, Salih Allahverdi, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen ile daire başkanları hazır bulundu. Vali Taşyapan, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Vekaleten atandıktan sonra birlikte çalıştığı yöneticilere özverilerinden dolayı teşekkür etti. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen vedalaşma sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan’a Van Kilimi hediye edildi.



2015 yılından bu yana Van Valiliği görevini başarıyla yürüten Taşyapan, 8 ay önce İçişleri Bakanlığı'nca Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. (Kurum haberi)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
VAN VALİSİİBRAHİM TAŞYAPANMUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.