Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'nin En Başarılı İlçe Belediyesi Belli Oldu

Andy-ar Sosyal Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu ankettin sonuçları belli oldu.

Kayseri'nin En Başarılı İlçe Belediyesi Belli Oldu
Andy-ar Sosyal Araştırma Merkezi’nin Türkiye’deki 16 büyükşehir ile 15 ilde ve bunlara bağlı ilçeler olmak üzere, her bölgenin, kendi belediye başkanını başarılı bulma oranını araştıran çalışma sonucunda Melikgazi Belediyesi, değerlendirmede Melikgazililerin oyları ile 14. oldu.
Türkiye de şu anda 2.101 ilçe belediye bulunurken, bu 2.101 belediyenin 134'ü büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yer alıyor. Melikgazi Belediyesi ilçeler bazında 2.101 belediye içerisinde 14. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti.
Ankette, Melikgazi Belediyesi ilçeler bölümünde, Kayseri ilinde 50.5 ile birinci ilçe olurken, aynı yüzde oranı ile Türkiye geneli ilçeler arasında ise 14'üncü sırada yer aldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.