Kayseri'nin En Başarılı İlçe Belediyesi Belli Oldu

Andy-ar Sosyal Araştırma Merkezi’nin Türkiye’deki 16 büyükşehir ile 15 ilde ve bunlara bağlı ilçeler olmak üzere, her bölgenin, kendi belediye başkanını başarılı bulma oranını araştıran çalışma sonucunda Melikgazi Belediyesi, değerlendirmede Melikgazililerin oyları ile 14. oldu.

Türkiye de şu anda 2.101 ilçe belediye bulunurken, bu 2.101 belediyenin 134'ü büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yer alıyor. Melikgazi Belediyesi ilçeler bazında 2.101 belediye içerisinde 14. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Ankette, Melikgazi Belediyesi ilçeler bölümünde, Kayseri ilinde 50.5 ile birinci ilçe olurken, aynı yüzde oranı ile Türkiye geneli ilçeler arasında ise 14'üncü sırada yer aldı.