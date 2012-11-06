Kayseri'nin En Temiz Köyü Seçildi

‘En Temiz Köyüm’ yarışması neticesinde dereceye giren 3 köyün temsilcilerini Vali Şerif Yılmaz makamında ağırladı. Vali Yılmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından en çevreci köy, en çevreci belde ve en çevreci sanayi tesisleri olmak üzere tüm Türkiye genelinde çalışma yapılıyor. Bu bir komisyon tarafından yapılıyor. Bu komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda ilimizde ilk 3'e girenler tespit edildi. Ben bu dereceye giren köylere çevreye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu ülkeyi bu yaşadığımız yerleri atalarımızdan devraldık. Çocuklarımıza devredeceğiz. Onlara en güzel yaşam ortamlarını devretmek zorundayız. Bu açıdan başarılı seçilmiş 3 muhtarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Yarışma neticesinde 1. İncesu İlçesi Küllük Köyünün ödülünü muhtar vekili Kemal Önal, 2. Kocasinan Çavuşağa Köyünün ödülünü 1. Aza Mehmet Doğan ve 3. Olan Develi Tombak köyünün ödülünü de muhtar Ramazan Bodur aldı. Dereceye giren köylerin muhtarlarına masaüstü bilgisayar ve yazıcı hediye edildi.