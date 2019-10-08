KAYSERİ’NİN GÜLEN’İ KİM?

SORULARA YANIT VERİLMELİ
Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri’deki FETÖ yapılanmasının sorgulanmasının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte konuyu TBMM’ye taşıdı. Arık, TBMM’de yaptığı basın toplantısında aktardığı soruların yanıtlarının bulunması gerektiğine dikkat çekti.
ARIK’IN SORUSUNA KİM YANIT VERECEK?
AK Parti’nin eski milletvekili Mehmet Metiner’in “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” açıklaması üzerine Kayseri’deki FETÖ yapılanmasına ilişkin çok ilginç soruları gündeme getiren CHP milletvekili Arık, “Öncelikle Kayseri’nin Fetullah Gülen’i, imamı kim, onu da açıklamak lazım” ifadelerini kullandı.
İŞADAMLARINI NİJERYA’YA KİM GÖTÜRDÜ?
CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, “Kayseri’de hangi siyasiler, iş adamlarını Pensilvanya’ya götürdü? İş adamlarından bu yapı için Nijerya’da okul yapılması amacıyla ne kadar parayı, kimler topladı? Şimdi AKP içinde hangi görevdeler?” diye konuştu.
Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kayseri’deki FETÖ yapılanmasının sorgulanmasının tekrar gündeme gelmesiyle birlikte konuyu TBMM’ye taşıdı. Arık, TBMM’de yaptığı basın toplantısında aktardığı soruların yanıtlarının bulunması gerektiğine dikkat çekti.
ARIK’IN SORUSUNA KİM YANIT VERECEK?
AK Parti’nin eski milletvekili Mehmet Metiner’in “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” açıklaması üzerine Kayseri’deki FETÖ yapılanmasına ilişkin çok ilginç soruları gündeme getiren CHP milletvekili Arık, “Öncelikle Kayseri’nin Fetullah Gülen’i, imamı kim, onu da açıklamak lazım” ifadelerini kullandı.
İŞADAMLARINI NİJERYA’YA KİM GÖTÜRDÜ?
CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, “Kayseri’de hangi siyasiler, iş adamlarını Pensilvanya’ya götürdü? İş adamlarından bu yapı için Nijerya’da okul yapılması amacıyla ne kadar parayı, kimler topladı? Şimdi AKP içinde hangi görevdeler?” diye konuştu.
İlter SAĞIRSOY