KAYSERİ’NİN GÜLEN’İ KİM? CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’in “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” çıkışının ardından yaptığı açıklamada, “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sı ise o zaman Kayseri’nin Fetullah Gülen’i yani 1 numarası kim, onu da açıklamak lazım” dedi.

08 Ekim 2019 Salı 09:33