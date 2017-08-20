Kayseri’nin tek “Doğa-Çocuk- Aile” temalı projesi Arven’den

Daha önce Kayseri’de Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde kapalı yüzme havuzu, sosyal tesisler, spor alanları ve dinlenme alanlarını içinde barındıran, dört farklı site konseptinde projeyi hayata geçiren Arven Yapı bunların beşincisini kentin hızla gelişen bölgesi İldem’de Arven Flora projesiyle uyguluyor. Burası Kayseri’nin tek “Doğa, Çocuk, Aile” temasını yansıtan projesi olma özelliğini taşıyor.
26 bin m2 arsa üzerine kuruluyor
Toplamda 26 bin m2 arsa üzerine kurulan, yüzde 75’i ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımıza ve ailelerine ayrılan bu büyük proje 217 adet konut, 43 adet ticari ünitelerden oluşuyor.
Arven Flora’da; Çocuk oyun alanları, spor sahaları, hobi bahçeleri , kum havuzları , çocuk trafik eğitim parkuru, yürüyüş yolları , geri dönüşümden elde edilen oyun alanları , kapalı-açık otopark ,kiler-saklama alanları , araç bakım istasyonu, sosyal tesis ve kafeteryalar ve 7/24 Güvenlik Hizmeti ile site sakinlerine huzurlu yaşam alanı imkanları sağlıyor.
Arven Yapı Flora projesi 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşmakta olup 155 m2-190 m2 aralığında farklı tip ve alternatif kat planlarında sunuluyor.
60 ay vade imkanı
Kayseri’de kendi finans sistemi ile banka kredisi olmadan ödeme imkânı sunan Arven Yapı Flora projesine özel lansman döneminde Arven Finans Sistemi ile 60 Ay vade imkanını yine müşterilerine sağlıyor. Firma, banka faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde 60 Ay vade imkanı ile sektöründe yine ilklere imza atarak öncülüğünü sürdürüyor.
Şehrin bir çok noktasında satış ofisleri bulunan Arven Yapı, Kayseri Park AVM’de saat 22:00’a kadar projeyi tanımak isteyen müşterilerine Arven Satış Ofisinde hizmet imkanı sunuyor.
Kurum Haberi
Yapılacak olan bu güzel projenin ildeme yenilikler katacağını ve ayrıca sosyal donatıların bir site için çok harika faaliyetlet içerdiğini geçmisteki projelerde gördük bölgeye ve kayseri,ye hayırlı olsun