Kayseri'nin Yeni Valisi Göreve Başladı

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen tören ile karşılanan Vali Orhan Düzgün, il idari mülki amirleri ile tanıştı ve daha sonra tören mangasını selamladı. Valilik makamına geçen Vali Orhan Düzgün, makamında bir basın açıklaması yaptı.

Vali Düzgün yaptığı açıklamasında, “Kayseri Valiliği görevine başlamış bulunuyorum. Görev sürecim boyunca Kayseri’deki sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın, meslek odalarımızın, milletvekillerimizin, siyasi parti teşkilatlarımızın, belediye başkanlarımızın ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kayseri’ye hizmet etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Kayseri’nin çok eski bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Düzgün, “Kayseri’nin yaklaşık 6 bin yıllık bir tarihi var. tarih boyunca Hititlerden Selçuklulara ondan da Osmanlılara kadar çok önemli bir merkez haline gelmiş, Anadolu’nun en büyük yerleşim alanları arasında yer almış ve günümüzde de bu önemini devam ettiren özellikle bir ticaret ve sanayi kenti olarak Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan bir kent durumundadır. O nedenle Kayseri vilayetinde görev yapmak gerçekten benim açımdan da onur verici bir görev olacak” açıklamasında bulundu.

Kayseri’deki görev süresi boyunca iyi bir şekilde hizmet vereceğini dile getiren Düzgün, “Kayseri sanayileşme bakımından Türkiye’nin önde gelen vilayetleri arasında yer alıyor. Tarihi ve kültürel geçmişi de çok yoğun. Bu nedenle Kasyeri’nin kültür yönlerini de ön plana çıkarmak Selçuklu medeniyeti başta olmak üzere daha önceki Hitit medeniyeti ve bugün ki ticaretin kaynağı olarak isimlendirebileceğimiz Asur ticaret kolonlarından bugüne kadar gelen süreçte Kayseri’nin sosyo-kültürel yönlerini de ön plana çıkarmayı arzu ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Erciyes Kayak Merkezi’nin önemine değinen Düzgün, “Erciyes Kayak Merkezi’nin önemli bir aşamaya geldiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah Erciyes kış turizmi adına Türkiye’nin en önde gelen merkezleri arasında yer alacak. Burada gelecekte uluslararası bir olimpiyat düzenlenmesi yönünde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Düzgün, “Buradaki görev sürecim boyunca bütün kamu görevlisi arkadaşlarımızla kamu kaynaklarının etkin kullanımı, yerinde kullanımı, israf edilmemesi, hususi kullanılmaması yönünde de gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Bu nedenle bütün arkadaşlarıma burada uyum içerisinde işbirliği içerisinde iyi bir çalışma dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu gecenin Regaip Kandili olması münasebetiyle bir mesaj veren Düzgün, “Regaip Kandili’nin arefesinde Kayseri’ye intikal ettik. Bu vesile ile bütün Kayserili vatandaşlarımızın Regaip Kandili’ni kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.