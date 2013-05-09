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Kayseri'nin Yeni Valisinden Göz Yaşlarıyla İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi Kayseri’ye vali olarak atanan Ordu Valisi Orhan Düzgün, “Cumhurbaşkanımızın memleketinde görev yapacak olmak onur verici” dedi.

Kayseri'nin Yeni Valisinden Göz Yaşlarıyla İlk Açıklama

Kayseri'ye atanan Ordu Valisi Orhan Düzgün, kentteki görevini gözyaşları içinde bıraktı. Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 44 aydır Ordu Valisi olarak görev yaptığını söyledi.

Vali Düzgün, makamında yaptığı açıklamada, Ordu’da görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 44 aydır Ordu Valisi olarak görev yapıyordum. Ordu’da görev yapmaktan gayet mutluydum. Elimizden geldiğince Ordu’nun gelişmesi ve kalkınması için gayret gösterdik. Her oturduğumuz koltuktan kalkacağımız gibi, bu Ordu Valiliği koltuğunda da önümüzdeki günlerde ayrılacağız. Tabi yapılmış olan çalışmalar devam edecektir” diye konuştu.
“Valiler kararnamesinde son anda listeye girerek Sayın Cumhurbaşkanımızın taktirleri doğrultusunda yine hükümetimizin onayı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketine atandık” diyen Ordu Valisi Orhan Düzgün, sözlerini, “Cumhurbaşkanımızın memleketinde görev yapmak bizim için de gerçekten onur verici bir görev olacak. Oradaki görev süresi içinde de bu millete en iyi şekilde hizmet etmeye, görevimizi layıkıyla yapmaya, halkla ilişkilerimizi iyi tutmaya gayret göstereceğiz” şeklinde tamamladı.
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kalender marasli 5 yıl önce

Hayirli ugurlu olsun kayserililer icin isallah iyi olur

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