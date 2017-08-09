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Kayserispor için birlik olmalıyız

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, geçtiğimiz Pazar günü Kadir Has Stadı’nda Kayserispor’un sezon açılış programında sahne alan pop müzik sanatçısı Hande Yener ve dans ekibiyle ilgili eleştiriler hakkında “Bazı kesimler farklı yorumlamış olabilir. Herkesin düşüncesine saygı duyuyoruz. Bu tür söylemler takıma her hangi bir şey kazandırmaz. Kayserispor ve Kayseri için hep birlikte bütün olmamız gerekiyor. “ dedi.

Kayserispor için birlik olmalıyız

Yaklaşık 25 bin kişinin organizasyona destek verdiğini hatırlatan Başkan Erol Bedir şunları söyledi:
 “Yeni bir sezona giriyoruz. Geçen yıl yaşanan sıkıntıları unutmamalıyız. Bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için kenetlenmeliyiz. Kayserispor ne bizim ne de kimsenin şahsi malıdır. Başarıyı nasıl yakalarız, bunu düşünüyoruz. Bu ve bunun gibi eleştiriler tabi ki olabilir. Herkes düşüncesini özgürce söyleyebilir. Yapıcı eleştiriler olursa daha iyi olur. Onların tarafından bakıldığında tabi ki kendilerince haklı olabilirler. Konserde bir erkek bir kadın sanatçı olsun istedik. Amacımız insanları oraya toplayarak birlik bütünlüğü sağlamaktı. Bireyleri kılık kıyafetiyle eleştirmek ne derece doğrudur bilmiyorum ama herkesin kendince haklı olduğu bir tarafı vardır. Saygı duyuyoruz. Bu tür hadiseleri konuşmak yerine Kayserispor’un durumunu, yaptığı transferleri konuşsak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. “
Kayseri Gündem

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