İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek, Kadir Has Stadyumunda gerçekleştirilen Hande Yener Konseri ile ilgili, “Şehrimiz adına birinci ligde futbol oynayan yegane takımımız olan Kayserispor’un sezon açılışında yaşanan ve futbolla, sporla uzaktan yakından alakası olmayan utandıran gösteri ve şovlar, bizleri derinden yaralamıştır.” dedi.



“Yöneticilerimiz alet olmasalardı”



“Herkesin elbette spor yapması, Kayseri’de yaşayan bir insan olarak da Kayserispor’u tutması ve futbol maçlarını seyretmesi oldukça normal.” diyen Gerçek, “Fakat taraftarlıktan çıkıp küfür ve holiganlığa dönüşen bir futbol fanatikliğine, şehrin takımını yönetmek ve başarıya koşturma ideali, gayrı ahlaki şova dönüştürülmemelidir. Şehrimiz ve Kayserisporumuz adına ortada sergilenen bu olumsuz tabloya keşke, yöneticilerimiz de alet olmamış olsalardı.” Şeklinde konuştu.







Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli



TÜGVA Kayseri Şube Başkanı Ahmet Hidayet Kiraz da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri Spor’un açılış programındaki çıplak rezaleti kınıyorum. Spor ve müzik çıplaklık değildir. Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli.” dedi.

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