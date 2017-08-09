Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli "

Kayserispor’un sezon açılış gecesinde yaşananlara farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek, ‘Kadir Has’ta Utandıran Gece’ ile ilgili, “şehrin takımını yönetmek ve başarıya koşturma ideali,  gayrı ahlaki şova dönüştürülmemelidir.” açıklamasında bulundu. TÜGVA Kayseri Şube Başkanı Ahmet Hidayet Kiraz da, “Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli” ifadelerini kullandı.

"Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli "

İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek, Kadir Has Stadyumunda gerçekleştirilen Hande Yener Konseri ile ilgili, “Şehrimiz adına birinci ligde futbol oynayan yegane takımımız olan Kayserispor’un sezon açılışında yaşanan ve futbolla, sporla uzaktan yakından alakası olmayan utandıran gösteri ve şovlar, bizleri derinden yaralamıştır.” dedi.

“Yöneticilerimiz alet olmasalardı”

“Herkesin elbette spor yapması, Kayseri’de yaşayan bir insan olarak da Kayserispor’u tutması ve futbol maçlarını seyretmesi oldukça normal.” diyen Gerçek, “Fakat taraftarlıktan çıkıp küfür ve holiganlığa dönüşen bir futbol fanatikliğine,  şehrin takımını yönetmek ve başarıya koşturma ideali,  gayrı ahlaki şova dönüştürülmemelidir. Şehrimiz ve Kayserisporumuz adına ortada sergilenen bu olumsuz tabloya keşke, yöneticilerimiz de alet olmamış olsalardı.” Şeklinde konuştu.



Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli

TÜGVA Kayseri Şube Başkanı Ahmet Hidayet Kiraz da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayseri Spor’un açılış programındaki çıplak rezaleti kınıyorum. Spor ve müzik çıplaklık değildir. Kayserispor, Kayseri'den özür dilemeli.” dedi.
Kayseri Gündem

"Sanatçı tercihi yanlış"
"Sanatçı tercihi yanlış"
KAYSERİ’YE VE KAYSERİSPOR’A YAKIŞMADI
KAYSERİ’YE VE KAYSERİSPOR’A YAKIŞMADI
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Tügvaİlim HikmetKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ayetmi okuyalardı 8 saat önce

şu spor,a bari siyaseti sokmayın yeter yaaaaaa.
ne var güzel bir gece olmuş..tebrikler...

Cevapla
Beğenmedim! (0)