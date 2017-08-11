KAYSERİSPOR ŞİMDİ DE HADİSE’Yİ GETİRECEK

Tanımış pop sanatçıları Murat Dalkılıç ve Hande Yener’i çıkarmasına rağmen Kadir Has Stadyumunu dolduramayan Kayserispor yönetimi, şimdi de ünlü sanatçı Hadise’yi getirme kararı aldı.



Sezon açılış gecesinde 33 bin kişi kapasiteli stadyuma bedava konserlere rağmen ancak 20 bin civarında taraftarın geldiğini gören Kulüp Başkanı Erol Bedir yönetimi acilen toplayarak şu öneride bulundu:



“Arkadaşlar! Hem stadımızı tamamen doldurmak hem de bizi eleştiren yobazları çatlatmak için daha önemli, daha dikkat çekici, daha güzel, daha alımlı bir kadın sanatçımızı ve dansçılarını getirmemiz lazım! Ben sizlere Hadise’yi öneriyorum. Zaten kendisi aslen Sivaslı; hemşehrimiz sayılır. Hem böylece Kayseri’deki Sivaslı hemşehrilerimizi de stada çekmiş oluruz. “



“Kayseri’ye ay gibi doğdun!”

Bedir’in bu önerisi alkışlarla karşılanıp oybirliğiyle kabul edildi. Söz alan yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Yağdanlık ‘Bu teklif ne güzel teklif! O sanatçı ne güzel sanatçı! Kayseri’yi sallar, adı gibi ‘Hadise’ çıkartır valla! Sağolasın Bedir başkanım. Zaten senin soyadın ‘dolunay’ anlamına geliyor. Gerçekten sen Erzurum’dan, İzmir’den gelip hastaneler kurarak, çok çeşitli hizmetler yaparak karanlık gecelerimizi bir ay gibi, mehtap gibi aydınlattın. Allah senden razı olsun. Tuttuğun altın olsun!” dedi.



Bu sözler üzerine salonda duygusal bir hava esti. Gözyaşlarını tutamayan Bedir kalkıp Yağdanlık’a sarılarak duygularını “Bu şehirde beni bir Özhaseki bakanımız, bir de sen ve şu masadaki arkadaşlar anladı. Anlayışınız için hepinize teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.



Toplantıda Hadise konserinin gelecek yaz ki yeni sezon açılışında gerçekleştirilmesi karara bağlandı.



ASPARAGAS HABER

Rıfat Yörük