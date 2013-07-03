Kayseri'ye Geliş Yöntemi Olay Oldu

ERAH Havacılığa ait pervaneli eğitim uçağıyla açılışa giden Vali Oğuz, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti. Kayseri'ye yaptığı ziyaretin özel uçakla gerçekleştiği yönünde çıkan haberler üzerine gazetecilere açıklama yapan Vali Oğuz, şöyle konuştu: “Isparta'da çeşitli okul ve farklı hayırları bulunan bir işadamının oğlunun güzellik salonu açılışıyla ilgili Kayseri'ye gittim. Bizim Isparta'da pilot eğitimi veren pervaneli, pek kimsenin binmeye cesaret etmediği ama pilot eğitimi yapan 2-3 kişilik uçaklar var. Zaman zaman Muğla'ya Adana'ya giderler. Bir öğretmen pilot, bir öğrenci pilot bir kişi de yolcu olur. Bunlar ticari uçaklar değil sadece eğitim amaçlı uçaklardır. Süratli değiller. Bizim havalimanımızda sürekli eğitim verilir. Onlardan bir tanesi Kayseri'ye gidecekti. Biz bu uçaklardan biriyle Kayseri'ye gittik. Yolda giderken işin espri tarafı var. Yanınıza giderken kimseyi alamazsınız çünkü insanlar rüzgar tesir eder içerisinde tank gürültüsü gibi gürültü olur bu uçakların. Ayrıca zaman zaman bu uçakları ben kendim de çıkıp kullanıyorum. Eğitimi severim"



DEVLETE BİR MASRAFI YOK

Vali Oğuz, "Özel uçakla Kayseri'ye gitti" şeklindeki haberlerden üzüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Özel uçak tabiri yanlış. Bu işle ilgilenen pilot eğitimi yapan pervaneli uçaklar. Kayseri'ye buradan gidişimiz iki saat sürdü. Dönüşümüz de iki saatten daha fazla sürdü. Uçak cesareti olmayanlar binmez. Bu kamuoyuna özel uçakla gidip geldi diye tabir edildi. Devlete herhangi maliyeti sözkonusu değil. Çünkü ticari bir şey değil. Bu uçakta isteseniz de yolcu taşıyamazsınız. Yolcu taşımaya müsait uçaklar değil. Bir arkadaşınız bir yerden bir yere giderken otomobille sizi de yanına aldı gibi bir durum bu"



TASARRUF BİLE OLDU DENİLEBİLİR

Kayseri'ye karayolu ile gidilmesi durumunda devlete masraf olacağını vurgulayan Vali Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle tasarruf bile oldu denilebilir. Nedense bazen abartılıyor. Bunu abartanların vicdanına bırakıyorum. Devlet açısından bir menfaat oldu mu derseniz hayırsever arkadaşımızın gönlü yapılmış oldu. Bak sen burada bu işleri yaptın ama vilayetin valisi de senin hatırını yaptı. Hayırseverin yaptığı boşa gitmez mesajı verildi. Bir meslektaşımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Aynı gün gidilip dönüldü. Zaman israfı olmadı." İşin eleştirilecek değil de alkışlanacak yönü olduğunu belirten Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı: "Ama neden böyle yapılıyor anlayamadım doğrusu. Bu eleştirilecek değil alkışlanacak bir durum. Dün de açıkladım. Her vilayette bir özel uçak olsun. Planörle Vali Kayseri'ye gidip geldi. Mesleğin sonuna gelmiş bir mülki idare amiri olarak Türkiye'de her ilde özel uçak olmasını arzu ederim. Varlıktan kimseye zarar gelmez. Bizim bu yaptığımız inşallah hayra vesile olsun."