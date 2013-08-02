Kayseri'ye Hızlı Trenin Geleceği Tarihi Açıkladı

Türkiye’nin son yıllarda toplu taşıma konusunda büyük mesafe katettiğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, hava yolu ulaşımının yapılan düzenleme ile belli bir seviyeye geldiğinin altını çizdi. Öksüzkaya, 10.5 yıldır AK Parti’nin iktidarda olduğunu hatırlatarak, “Belki demir yollarına bu süre içinde gerekli hassasiyeti gösterememiş olabiliriz. Ancak son yapılan çalışmalarla birlikte demir yolları da hak ettiği önemi kazanıyor. Kayseri’ye Yozgat-Yerköy hattından yaklaşık 141 kilometrelik hızlı tren hattı bağlanacak” ifadesinde bulundu.

Öksüzkaya, hızlı tren konusunda şu açıklamalarda bulundu:

“2016 yılına kadar mevcut yapıların bitirilmesi, 2016-2023 arasında da diğer yerlerin yapımı söz konusu. Bunun gerçekten Türkiye ve Kayseri açısından sonderece önemli bir yatırım olacağını düşünüyorum. 2016 yılına kadar Ankara-Yerköy hattı yapılacak. Viyadüklerle birlikte tamamlanması akabinde de projelerin tamamlanarak kısa sürede 2016 yılında yapacağımız tamamlama ile ilk etapta da Kayseri’nin 141 kilometrelik hattının bağlanması sözkonusu. Bununla ilgili olarak çalışmalar sürüyor. Pahalı bir yatırım. Bu nedenle devletin imkanlarının yolcu trafiğinin elverdiği ölçüde, yolcu trafeğinin gerektirdiği yerelrde hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Kayseri’de inşallah Başbakanımızın en son ziyaretinde de söylediği gibi 2016 yılı sonrasında 2023’e kadar yapılacak iller arasında olacak.”