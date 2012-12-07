Kayseri'ye İntihar Ekibi Geliyor

Kışladaki şüpheli intihar ve şüpheli ölümler için Genelkurmay Başkanlığı devreye girdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel kamuoyunda tepki toplayan ölümler için özel ekip görevlendirdi. Genelkurmay Başkanı’nın talimatıyla görevlendirilen özel ekipler, Kayseri, Şırnak ve İzmir’de inceleme yapacak.



Orgeneral Özel'in görevlendirdiği ekipler, olayları inceleyerek hazırlayacakları raporlarla devam etmekte olan savcılık soruşturmalarına katkı sunacak. Şüpheli ölümler üstündeki sis perdesini aralamaya çalışacak.

İnceleme kapsamında hayatını kaybeden askerlerin komutanları, devre ve koğuş arkadaşlarıyla konuşulacak, aileleri ve yakınlarıyla görüşmeler yapılacak.

Hazırlanacak rapor adli makamların yanı sıra Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e de sunulacak.

Kayseri’de Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu, İzmir’in Bergama ilçesinde ise Er Mert Evren Akdağ intihar etti. Şırnak'ta ise terhisine 61 gün kalan Er İsmail Akça'nın önce kaza kurşunuyla şehit olduğu açıklandı, daha sonra bir uzman tarafından vurulduğu iddia edildi.

Son 10 yıl içinde intihar eden asker sayısının, şehit olan asker sayısını geçtiği iddia edilmişti. İddialara göre, bu dönemde 934 er intihar etti, 818 er de şehit oldu.

'10 YILDA İNTİHAR SAYISI YARIYA DÜŞTÜ'

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, TSK’daki intiharların sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı.



Askeri yetkililerin bildirdiğine göre, 2002 yılında intihar eden asker sayısı 100 binde 32 iken, 2011 yılında 100 binde 15’e düştü.

ÜÇ YILDA 230 İNTİHAR

Askeri kaynaklara göre; son 3 yılda 323 asker şehit oldu, 230 asker ise intihar etti.

Asker intiharları konusunda adli ve idari soruşturmalar yapıldığı, sorumlular hakkında işlem başlatıldığı da vurgulandı.



