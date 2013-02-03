Kayseri'ye Kampüs Okul Projesi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Ak Parti İl Başkanlığı olarak nöbetçi vekil uygulamasını ilk olarak Kayseri'de başlattık ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. 2013 yılının ilk vekil uygulaması görevini ben yapıyorum. Buraya gelen vatandaşlarımızın dertlerini saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dinlemek için bulunacağım. AK Parti olarak 2013 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çıkarmak istediğimiz kanunlar için çalışmalar yaparak yasa tekliflerimizi veriyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta kabine değişikliği oldu. Bu değişiklikler huzurlu bir şekilde oldu. Sağlıkta dönüşümü 10 yıldır başarıyla uygulayan eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ önemli işler yaptı. Bu yapmış olduğu görevi de bir başka değerli bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'na teslim etti. Bundan sonra görevi değerli Bakanımız Müzezzinoğlu sürdürecek” diye konuştu.

Genel merkezde, AK Parti'de bulunan 22 Milletvekili doktor ile istişare toplantısı yaptıklarını belirten Tamer, “Bu toplantıda sağlıkta daha nasıl yenilikler yapabileceğimizi tartıştık. Zaman içerisinde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Recep Akdağ'ın yapmış olduğu program çerçevesinde yeni sağlık Bakanımızda aynı şekilde devam edeceğimizi partimizin partimizin sağlık politikalarını devam ettireceğimiz konuşuldu. Bizlerde doktor milletvekilleri olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü itibariyle Kayseri'deki engelli kardeşlerimiz ile problemlerini dinlemek adına istişare toplantısı yapacağız. Bizim amacımız Kayseri'deki engelli vatandaşlarımızın problemleri masaya yatırmak ve eksiklerini gidermek. Mart ayının sonuna doğruda engelli vatandaşlarımız ile toplantı yapacağız. Bunun için geniş bir çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Valiler toplantısında konuştuğunu anımsatan Tamer, “Sayın Başbakanımız valiler toplantısında, özellikle şehir hastaneleri konusunda Kayseri büyük yer aldı. Biz de bununla gurur duyduk. Çünkü Türkiye'de ilk defa Kayseri'de başlanan ve yapımı devam eden şehir hastanelerinin 3 yıl içerisinde faaliyete geçeceği söylenmişti. Sayın Başbakanımız tarafından bu bir kez daha ifade edildi. Bizde bunun mutluluğu içerisindeyiz. AK Parti Milletvekilleri olarak üzerimize düşen ne varsa bunu yapmaya hazırız. Ayrıca Kayseri Milletvekili olarak arkadaşlarımla birlikte Kayseri'nin problemleri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim‘in okullarını bir alana toplamak istediklerini kaydeden Tamer, “Milli Eğitim ile ilgili eksik olan okullarımızın yapımı ile ilgili çalışmalarımız var. Milli Eğitim Bakanının yine değişmesinden sonra en ufak bir taviz verilmeden eksik olan okulların burada yapımı söz konusuydu. Özellikle Melikgazi ve Kocasinan'da yapılacak yurtların aynı zamanda eksik olan okulların planları gözden geçirildi. Bu eksiklikler giderilmeye çalışılıyor ama en önemli yapmak istediğimiz Kampus şeklinde Milli Eğitim Bakanlığının okullarını bir yere toplamak söz konusu. Nasıl ki şehir hastanemizi yapmışsak şimdi de Kayseri'de kampus okulların yapmak için planlar yapıyoruz. Bunun için bir arsa gerekli bu arsayı bulduğumuz zaman burada ilkokuldan başlayıp ortaokul ve liseyi bitirmesi için okullar inşa etmeye çalışacağız. Bu da partimizin gündeminde ve bunu ilk defa Kayseri'de yapabilmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

E-reçete sistemi hakkında da konuşan Tamer, “Milletvekilleri olarak büyük eksiklikler içerisinde olduğumuzu maalesef ifade etmek istiyorum. Türkiye'de artık sağlıkta büyük bir devrim yapıldı, dedim. Bunlardan bir tanesi de e-reçeteydi. Bundan önceki dönemlerde ilaç israfının çok hat safhada olduğu yine yazılan reçetelerde hangi ilacın yazıldığını çok sıkıntı çekerek okuduğunu biliyoruz. E-reçeteye geçildikten sonra bu gibi problemler ortadan kaldırıldı. Biz milletvekilleri olarak henüz daha bir önemli oranda sağlık sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir düzenleme henüz yapılmadı. Evet biz istediğimiz yere gidebiliyoruz ama biz reçetemizi yaptırıyoruz, paramızı ödüyoruz ve onun parasını da meclisten talep ediyoruz. Aynı şey devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddeti kınadıklarını belirten Tamer, “Sağlıkta şiddet ile ilgili problem devam ediyor. Doktor darp edildi gibi haberlere rastlıyoruz. Ben bu sağlık çalışanlarına yönelik yapılan darp olaylarını kınıyorum. Bir daha olmamasını canı gönülden diliyorum ama hepimizin üzerine düşen bir görev olduğunu da altını çizmek gerekir. Çünkü medyanın aldığı bir haberi çok farklı verdiği bir gerçek. Birisi ambulansın 5 dakika geç kalmasını büyük abartarak ifade etmesi de var. O da bir haberdir ama ambulans geldi demek de bir haberdir. Bunu herkesin kendi sorumluluğu içerisinde yapması gerekiyor. Kanunda yeri olmasına rağmen bu gibi şiddet olaylarından sonra adliyeye intikal eden vakaların kısa zaman içerisinde gönderildiği veya işlem yapılıp dışarıdan takip edildiği sıkıntılar söz konusuydu ve sağlıkta şiddeti yapan kişilere verilen cezaların azlığından bahsediliyordu. Bunun artık takipçisiyiz” diye konuştu.