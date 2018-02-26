Soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı illerin başında ise Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde geliyor.
Soğuk hava dalgasının gelmesi ile önümüzdeki Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığında 8- 10 derecelik düşüş yaşanması bekleniyor.
Haber: Osman Gazi Gün- M. Furkan Şahin
Kayseri’ye kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, önümüzdeki perşembe gününden itibaren Kayseri’de kar yağışı etkili olacak.
26 Şubat 2018 Pazartesi 14:13
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