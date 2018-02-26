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Kayseri’ye kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, önümüzdeki perşembe gününden itibaren Kayseri’de kar yağışı etkili olacak.

Kayseri’ye kar geliyor!

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı illerin başında ise Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde geliyor.




Soğuk hava dalgasının gelmesi ile önümüzdeki Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığında 8- 10 derecelik düşüş yaşanması bekleniyor.

Haber: Osman Gazi Gün- M. Furkan Şahin 

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