Kayseri’ye kar geliyor!

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı illerin başında ise Kayseri, Sivas, Yozgat ve Niğde geliyor.









Soğuk hava dalgasının gelmesi ile önümüzdeki Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığında 8- 10 derecelik düşüş yaşanması bekleniyor.



Haber: Osman Gazi Gün- M. Furkan Şahin