Kayseri'ye Övgüler Yağdırdı

Vali Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Janos Hovari, yaptığı konuşmasında, “Kayseri’de bulunduğum için mutluluk duyuyorum. Sizinle buluştuğum için şeref duyuyorum. Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisidir. Kayseri Anadolu’nun yüreğinde önemli bir yerde. Türkiye çok önemli bir ülke. Biz Macarlar ve siz Türkler arasında özel bir Sinoloji var. Bunları biz atalarımızdan miras ettik. Bunu yeni nesillere vermek gerek, geleneğin devam etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Vali Şerif Yılmaz ise, “Her iki ülke arasında olan ilişkilerin gelişmesi yönünde siyasi irade zaten mevcut, Bizler iktisadi, kültürel bir takım yönden karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmanın olması lazım. Her iki ülke kardeş, tek duygular içerisinde hareket ediyor. En üst seviyede ilişkilerin devam etmesi gerekir” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretin ardından Yılmaz, Hovari’ye plaket takdim etti. Hovari ise Yılmaz’a Macaristan ve Türk bayraklarının bulunduğu bir rozet hediye etti.