Kayseri’ye Toplu Besi Bölgesi yapılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi geleceğe taşıyacak önemli projelerinden birisi olan Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bürokratlarıyla birlikte Beydeğirmeni bölgesine gitti.







Besi bölgesinin yapılacağı 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazide incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Kayseri’nin geleceğinde iz bırakacak projelerden birisi olacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Beydeğirmen bölgesinde haritalar ve proje üzerinde tetkiklerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Beydeğirmeni bölgesinde yapılacak Besi Bölgesi, Kayseri’ye önemli bir ekonomik girdi sağlayacak. 80 bin baş hayvanın besisinin yapılacağı bölge bu kapasitesiyle Kayseri’yi besiciliğin merkezlerinden biri haline getirecek.







​Başkan Çelik çiftçilerle birlikte çalıştı



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde yaptığı incelemelerin ardından Süksün’de tarladan sebze toplayan bir aileyi ziyaret etti. Başkan Çelik, aileyle birlikte bizzat tarlada çalışarak patlıcan topladı.







Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni dönüşünde Süksün’de tarlada çalışan bir aileyi gördü. Aracını durdurarak aileyi ziyaret eden Başkan Çelik, kolaylıklar diledi ve bir süre sohbet etti.







Daha sonra tarlaya girerek aileye yardım eden Başkan Mustafa Çelik, eline kovayı aldı ve tarladan patlıcan topladı. Bir süre tarlada hemşehrileriyle birlikte çalışan Başkan Mustafa Çelik, bol ve bereketli kazançlar dileyerek Süksün’den ayrıldı.

Kurum Haberi