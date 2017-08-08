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KAYSERİ’YE VE KAYSERİSPOR’A YAKIŞMADI

Yedi Hilal Derneği Kayseri Şubesi Üniversiteler Başkanı İbrahim Çalışkan, geçtiğimiz Pazar günü Kadir Has Stadı’nda pop şarkıcısı Hande Yener’in konserinde yaşanan görüntülere tepki göstererek; “Bu hareket ne Kayseri’ye ne de Kayserispor’a yakıştı” dedi.

KAYSERİ’YE VE KAYSERİSPOR’A YAKIŞMADI
Kayserispor’un Pazar günü “Sezon açılışı” adı altında gerçekleştirdiği organizasyonda ortaya çıkan görüntüler birçok kesimi rahatsız etti.  İlk olarak web sitesinden duyurduğumuz, dün ise gazetemiz sütunlarından  “Kadir Has’ta utandıran gece” başlığıyla verdiğimiz haberin ardından tepkiler arttı.

Yedi Hilal Derneği Kayseri Şubesi Üniversiteler Başkanı İbrahim Çalışkan da, yaşananları Kayseri’ye yakışmayan görüntü olarak değerlendirdi.

Başkan Çalışkan şunları söyledi:
“Kayserispor’un sezon açılışı oldu. Kayseri’ye ve Kayserispor’a yakışmayan görüntüler yer aldı. Bizim medeniyetimizi bozacak işler bunlar. Buna aktif olarak tepki vermemiz gerekiyor. Yapılanların sorumlularının ilgili yerlere şikayet edilmesini istirham ediyorum. Mescid-i Aksa’yı ne kadar iyi bilirsek bilelim, yaşadığımız kentteki olaylara ne kadar duyarlı olursak o kadar huzurlu oluruz. “
Kayseri Gündem
 
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Anahtar Kelimeler:
YedihilalKayseriKayserispor
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