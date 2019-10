“Kayseri’ye zarar vermek kimsenin haddi de hakkı da değil”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma Namazını Kayseri Kalesi içerisinde yer alan ve restorasyonu yapılan Sultan Mehmet Camii’nde kıldı. 1475 yılında yapılan Sultan Mehmet Camii’nin restorasyonu sonrası ilk cumasında kılınan Cuma namazına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.







Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorusu üzerine kale ile birlikte restorasyonu tamamlanan Sultan Mehmet Camii’nin ilk cumasında, Cuma namazını eda ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nin gecekondulaşmış görüntüden çıkarak asıl hüviyetine kavuştuğunu söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de böyle bir eserin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Kayseri Kalesi’nin turizme önemli bir katkı vereceğini belirtti. Karayel, Kayseri Kalesi’nin şehrin kültürel zenginliğine zenginlik kattığını kaydetti. Vali Şehmus Günaydın da açıklamasında, tarihi, kültürü, gönlü zengin Kayseri’nin çok önemli bir değer kazandığını dile getirerek, “Kalemizin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir. Kaleler şehirlerin merkezinde ve çok fonksiyonlu hale geldiği zaman o şehirlere önemli katkılar sunar. Kayseri Kalemizin de şehrimize çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek birçok fonksiyonu barındırıyor” diye konuştu.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. “Kayseri Pensilvanya’nın başkentidir” şeklindeki ifadelerin sorulması üzerine bu tür açıklamalarla Kayseri’ye zarar vermenin kimsenin hakkı da haddi de olmadığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi. Ay Yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, tarihine, kültürüne bağlı insanların olduğu Anadolu’nun güzide şehri. Bu tür açıklamaları ciddiye de almayız, üzerimize de almayız. Dışarıdan gelip ahkam keserek bu şehri sıkıntıya sokacak sözleri sarf etmeye hiç kimsenin hakkı da yok, haddi de değil. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi FETÖ terör örgütü Kayseri’mizin hayırseverliğini, iyi niyetini istismar etmek suretiyle bazı çalışmalarda bulunmuş olabilir. Devletimizin gücü yamuk ve yanlış olanları temizlemeye ve onları yargıya teslim etmeye yeter. Nitekim öyle olmuştur. Yanlış yapanlarla ilgili her türlü uygulamalar yapılmıştır. Hal böyle iken Kayseri’nin ticaretini, sanayisini ve burada yatırım yapanların yatırımını gölgeleyecek açıklamalar yapmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu tür açıklamalara pirim vermek de kimseye bir şey kazandırmaz. Hep beraber bu şehrimize sahip çıkacağız. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin, insanımızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin sevdalısıyız” diye konuştu.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’ne yönelik eleştirilere de cevap verdi. “Kalede ruh kalmadı” gibi ifadelerin boş laf olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bunları ifade eden muhalefet hangi eseri restore etmiş, hangi çalışmayı yapmış onu açıklaması lazım. Burası bir yarışma projesi. Sizler de hatırlarsınız, burada seyyarlar, barakalar, tarihi dokuya uymayan yapılar vardı. Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerinin onaylarıyla kale temizlendi. Yine Kurul tarafından her aşaması takip edilerek bu hale getirildi. Kimse çıkıp da kafasına göre burada bir iş yapamaz. ‘Kalede ruh kalmadı’ gibi ifadeler boş laflar. Biz gecekondu filan yapmıyoruz, devasa bir eseri ruhuna uygun bir şekilde restore ediyoruz. Kayseri’ye yakışanı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Eleştirmiş olmak için eleştirmek, buralar üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmak kimseye bir şey kazandırmaz. Kayseri olumsuzluklarla anılacak bir şehir değil. Buna kimsenin gücü de kapasitesi de yetmez” diye konuştu.