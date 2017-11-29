Kayseri’yi bir adım daha ileriye götürmek için buradayım

Kayseri'de göreve başladığından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Benli, "Benden önce şehrimizde sağlık alanında çalışmış ve emeği geçmiş başta il sağlık müdürlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Sağlığın bütün kademelerinde hizmet etmiş bir hekim olarak Kayseri'yi yeni bir anlayışla hep birlikte bir adım daha ileri götürmenin mücadelesini vereceğiz" dedi.







“Bu bir bayrak yarışıdır”

Çalışmayı kendine şiar edindiğini belirten Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir bayrak yarışı ve bu makamlar bizlere emanettir. Halkımızın sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, ilimizin sağlık sorunlarını çözmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Odağında insan olan, her bireyi kendi ailemizden bir birey olarak gören anlayışla en iyi hizmeti vermek için ekibimizle birlikte en yüksek gayreti sergileyeceğiz. Amacımız, sağlık müdürlüğü yapmak değil, ekibin başında ekiple birlikte çalışarak Kayseri'yi sağlık açısından en iyi yerlere taşımanın gayretini sarf etmektir. Biz burada öncelikle mevcut pozisyonun fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğrafı çektikten sonra ‘neler yapabiliriz? Nasıl bir vizyon geliştirebiliriz?’ bunları değerlendireceğiz. “



“Normalin üzerinde hizmet var”

Kayseri’de sağlık alanında verilen hizmetin normalin üzerinde olduğunu ifade eden Ali Ramazan Benli, acil servis hizmetinin de Türkiye’de ilk 5 arasında yer aldığının altını çizdi.

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