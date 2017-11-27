KAYSERİ’Yİ KAMBURLAŞTIRDILAR

Eserin 161. sayfasında söz konusu anekdot şöyle anlatılıyor;







“Babam tarihi binalara ve kesme taş yapılara çok meraklıydı ve bunların korunması için çırpınırdı. Şehrin modernleşmesi esnasında tarihi yapıların korunmasına dikkat etmedikleri için de Belediye Başkanları Osman Kavuncu ve Mehmet Çalık’a çok kızardı. Her ikisinin de kambur olmasını kastederek, büyük bir üzüntüyle ‘Kayseri’yi kendi vücutlarına çevirdiler.’ derdi.





MEHMET ÇALIK



Babam kendi yaptığı bütün binaları, hatta köprüleri, menfezleri ve su kanallarını bile elden geldiğince kesme taştan yapmak isterdi. Talas’taki evin yenilenmesinde, İstasyon Caddesi’ndeki ve çiftlikteki evlerimizin, Bankalar Caddesi’ndeki apartmanın yapımında daima kesme Kayseri taşı kullandı. Aile mezarlığını bile bizzat tarif ederek aynı taştan yaptırdı.’’



(Kayseri Gündem)



