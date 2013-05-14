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Kayserli Asker İntihar Etti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Ballı Taburu’nda bir askerin girdiği bunalım sonucu intihar ettiği iddia edildi.

Kayserli Asker İntihar Etti
Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Uludere ilçesinde bulunan Ballı Taburu’nda Murat B. isimli asker, girdiği psikolojik bunalım sonucu silahıyla intihar etti. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi’ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, askerin naaşının memleketi olan Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Çömlekçi Köyünde defnedileceği öğrenildi.
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