KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: Genç girişimciler desteklenmeli  

Kayseri ve Kırşehir İl Girişimciler ve Genç Girişimciler İcra Komitesi üyeleri, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret etti.

Başkan Büyüksimitci buradaki acıkmamasında “Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen Genç Girişimciler Kurulları ülkemizin 81 ilinde oluşturulmuş durumdadır. KAYSO olarak biz de Kayseri Genç Girişimciler Kurulunun koordinatör Odası olarak Genç Girişimcilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.







Özellikle genç kuşaklara girişimcilik ruhunun iyi anlatılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Girişimcilik yönü ağır basan kabiliyetli gençlerimizi daha okul çağlarında girişimciliğe yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimizin de bir devlet dairesine girip çalışmaktan ziyade, kendi işlerini kurup, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı amaçlamalılar. Ben bu noktada gençlerimize güveniyorum. Ülke olarak topyekün gelişip kalkınmak istiyorsak, girişimciliğe gereken önemi vermeliyiz” diye konuştu.







KAYSO olarak İl Genç Girişimciler İcra Komitesi üyeleri ile birçok ortak çalışmaya imza attıklarının altını çizen Başkan Büyüksimitci, Oda olarak bundan sonrada genç girişimcilerin yanında olacaklarını ve ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Osman Güldüoğlu ve Kırşehir İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Abdurrahman Başak ise, ev sahipliğinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye teşekkür ederek, sorumluluklarının farkında olduklarını, ülke ekonomisini daha fazla katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kurum Haberi