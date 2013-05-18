KAYSO'da Yeniden Boydak Seçildi

Tek liste halinde yapılan seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre, 543 üye oy kullanırken, 26 meslek grubundan 130 firma meslek komitesine, bu firmaların içinden 52 firma da Meclis üyeliğine seçildi. 24 Mayıs 2013'te ise Sanayi Odası'nın diğer organ seçimleri yapılacak.



Üyelerin oylarıyla yeniden Başkan seçilen Mustafa Boydak, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, demokratik bir ortamda, barış içerisinde bir seçim yaptıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi bu sene de tek liste halinde bir seçim yaşadık. Bu seçimde geçen dönem yaptığımız çalışmalardan sanayicilerimizin memnun olduğu anlaşılmaktadır. Bizler, bizden önce hizmet vermiş olan değerli sanayi odası başkanlarımızın yaptığı çalışmaların daha fazlasını yapmaya çalıştık. Bu dönemde ise geçmiş 8 yıldan daha yoğun ve gayretle çalışacağız. Sanayicimize ve Kayseri halkına daha da iyi hizmet verme çabasında olacağız" diye konuştu.



Görev yaptıkları süre içerisinde kendilerine destek veren ve Kayseri'ye emeği geçen tüm sanayicilerei teşekkür eden Başkan Boydak, bu dönemde de sanayicilere layık olma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

