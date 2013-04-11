Kaza bile Ders Olmadı

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi önündeki yaya geçidinde, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan B.K., Ş.K. ve M.N.K.’ye, M.T.’nin kullandığı 38 YK 376 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yaşanan kazayı gören vatandaşlar, trafik polislerine rağmen kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçti. (iha)

