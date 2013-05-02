KAZADA ÖLENLER GÖZYAŞI VE DUALARLA UĞURLANDI

Kayseri'de dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Handan Aydın, Sedat Selvi, Serpil Yücetürk, Vedat Ali Gür, Eren Bozkurt ve Sümeyra Bozkurt için, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait taziye evinin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından, taziye evinin yanında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Nevşehir Müftüsü Yakup Öztürk'ün kazada hayatını kaybedenler için ayrı ayrı kıldırdığı cenaze namazına; Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri, Nevşehir Jandarma Komutanı Jan. Kıd. Albay Dursun Ertuğrul, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ademoğlu, daire müdürleri, belediye başkanları, ölenlerin yakınları, kazada yaralananlar ve vatandaşlar katıldı. Bu arada, tabutların hepsinin Türk bayraklarına sarılı olduğu görüldü.

Cenaze namazının kılınmasından sonra; Sevim-Erdoğan Öz İlkokulu Müdürü Vedat Ali Gül'ün cenazesi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine, Haydan Aydın'ın cenazesi ise Gülşehir'e bağlı Abuşağı kasabasına gönderilirken, diğer 4 kişi ise Gülşehir Aile Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



